લગ્નમાં ડીજે પર પ્રતિબંધ, મામેરાની રકમ નક્કી કરાઈ, વધુ એક સમાજે લીધા મહત્વના નિર્ણય
Nai Samaj Social Reform: ગુજરાતમાં એક બાદ એક સમાજ સામાજિક સુધારણા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આ કડીમાં નાઈ સમાજ દ્વારા મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. મોંઘવારીના સમયમાં સમાજના લોકો પરેશાન ન થાય તે માટે સામાજિક અને મરણ પ્રસંગે કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ નિયમથી ખોટા ખર્ચ પર લગામ લાગશે. સમાજના લોકો આ સુધારા માટે આગળ આવ્યા છે.
ભરતસિંહ રાજપૂત, વાવ-થરાદઃ વધતી મોંઘવારી અને સોના-ચાંદીના આસમાની ભાવ વચ્ચે ગુજરાતના સમાજો હવે ખોટા ખર્ચ પર કાતર ચલાવી રહ્યા છે. ઠાકોર, રબારી બાદ હવે નાઈ સમાજે પણ સામાજિક બંધારણ બનાવીને કુરિવાજો અને વ્યસનો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. વાવ-થરાદ જિલ્લાના ઢીમા ગામમાં યોજાયેલી ઐતિહાસિક બેઠકમાં 51 પરગણાના આગેવાનોએ આ કડક નિર્ણયો લીધા. જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારણાની શરૂઆત
સોના-ચાંદીના ભાવ આસમાને, મોંઘવારી ધ્રુસકે અને ભ્રુસકે...અને એની સીધી અસર હવે સમાજના ખિસ્સા પર પડી રહી છે...ત્યારે ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારણાની નવી શરૂઆત થઈ છે...
નાઈ સમાજનો ઐતિહાસિક નિર્ણય
ખોટા ખર્ચ, દેખાદેખી અને વ્યસનથી સમાજને બચાવવા એક પછી એક સમાજો કડક નિર્ણય લઈ રહ્યા છે...ઠાકોર, રબારી સમાજ બાદ હવે વાવ-થરાદ જિલ્લાના ઢીમામાં નાઈ સમાજે ઐતિહાસિક બંધારણને આખરી ઓપ આપ્યો છે.
ઢીમા ગામે યોજાયેલી આ બેઠકમાં વાવ-થરાદ સહિત 51 પરગણાના આગેવાનો હાજર રહ્યા....લાંબા મનોમંથન બાદ સમાજમાં કુરિવાજ, નશો અને ફાલતુ ખર્ચ પર કડક બ્રેક લગાવતું નવું સામાજિક બંધારણ તૈયાર કરાયું..
કુરિવાજ, નશો, ફાલતુ ખર્ચ પર બ્રેક લગાવતું સામાજિક બંધારણ
નાઈ સમાજના નવા બંધારણ મુજબ, લગ્ન પ્રસંગે ડીજે પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, અમલ, ડોડા સહિત તમામ નશીલા પદાર્થો પર મનાઈ, લગ્ન અને મરણ પ્રસંગે થતા વધારાના ખર્ચ પર કડક નિયંત્રણ, અને મોમેરાની રકમ 51 હજારથી 5 લાખ સુધી મર્યાદિત.
શું લીધો નાઈ સમાજે નિર્ણય?
લગ્ન પ્રસંગે ડીજે પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
અમલ, ડોડા સહિતના નશીલા પદાર્થો પર મનાઈ
લગ્ન અને મરણ પ્રસંગે થતા વધારાના ખર્ચ પર નિયંત્રણ
મોમેરાની રકમ 51 હજારથી 5 લાખ સુધી મર્યાદિત
આટલું જ નહીં, કુંવારી દીકરીઓને મોબાઈલ ન આપવાનો સામાજિક નિર્ણય લેવાયો....તો અંધશ્રદ્ધા અને ભૂવા-ભોપાળાથી દૂર રહેવા માટે સમાજ પ્રમુખ દ્વારા કડક સંદેશ અપાયો....
કુંવારી દીકરીઓને મોબાઈલ ન આપવાનો સામાજિક નિર્ણય
ઠાકોર અને રબારી સમાજ બાદ નાઈ સમાજે પણ કડક બંધારણ અમલમાં મૂકીને સમાજ સુધારણાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે....અને આ નિર્ણયથી સમગ્ર વિસ્તારમાં સામાજિક જાગૃતિનો નવો સંદેશ ફેલાયો છે.
