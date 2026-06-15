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હવે મોટા શહેરોમાં ભણવાનું સપનું થશે સાકાર, ગુજરાતમાં 12 મોટા શહેરની સમરસ હોસ્ટેલમાં ફ્રી પ્રવેશ; આ રીતે કરો અરજી

Samras Hostel Admission: ગુજરાતના છેવાડાના ગામમાંથી શહેરમાં કોલેજ અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં રહેવાની સુવિધા આપતી સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજ્યભરના જુદા જુદા 12 શહેરોમાં સમરસ હોસ્ટેલ આવેલી છે, આ માટે પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કેવી રીતે કરવી અરજી?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:15 PM IST
હવે મોટા શહેરોમાં ભણવાનું સપનું થશે સાકાર, ગુજરાતમાં 12 મોટા શહેરની સમરસ હોસ્ટેલમાં ફ્રી પ્રવેશ; આ રીતે કરો અરજી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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