/હવે મોટા શહેરોમાં ભણવાનું સપનું થશે સાકાર, ગુજરાતમાં 12 મોટા શહેરની સમરસ હોસ્ટેલમાં ફ્રી પ્રવેશ; આ રીતે કરો અરજી

Samras Hostel Admission: ગુજરાતના કોઈ છેવાડાના ગામમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત કોલેજમાં પ્રવેશ મળવે છે, તો સૌથી પહેલા અને સૌથી મોટી સમસ્યા રહેવાની સર્જાશે છે. આ જ કારણ છે મોટાભાગ વિદ્યાર્થીઓ મોટા શહેરોમાં પ્રવેશ લેતા પહેલા વિચાર કરે છે. કારણ છે કે, છેવાડાના ગામોમાંથી આવીને મોટા શહેરોમાં રહેવું ભારે ખર્ચાડ છે. પરંતુ હવે તમારા માટે સરકાર એવી સુવિધા શરૂ કરી છે, જેના દ્વારા તમે પણ વિના મૂલ્યે કે ખૂબ જ ઓછી રકમમાં સરકાર દ્વારા ચાલતી સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ લઈ શકો છો.
શું છે સમરસ હોસ્ટેલ?
સમરસ હોસ્ટેલ એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શરૂ કરાયેલી એક કલ્યાણકારી યોજના છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST), અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) અને આર્થિક રીતે પછાત (EBC/General) વર્ગના તમામ જાતિના વિદ્યાર્થીઓને એક જ છત નીચે વિનામૂલ્યે અથવા નજીવા દરે રહેવા-જમવાની અને અભ્યાસની આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે.
રાજ્ય સરકારે 2016થી સમરસ હોસ્ટેલ શરૂ કરી છે. હાલમાં 12 મોટા શહેરોમાં આવી 23 હોસ્ટેલ છે. તેમાં ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં અભ્યાસ કરવા માગતા છોકરા, છોકરીઓને મેરિટના આધારે પ્રવેશ મળે છે. આ હોસ્ટેલોમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેવા, જમવા અને અભ્યાસ માટેની ઉત્તમ આધુનિક સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે અથવા નજીવા ખર્ચે પૂરી પાડવામાં આવે છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ માટે અલગ-અલગ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
આ જિલ્લામાં આવી છે સમરસ હોસ્ટેલ?
ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાલિત સમરસ હોસ્ટેલ મુખ્યત્વે રાજ્યના 12 જેટલા મોટા શહેરોમાં આવેલી છે. જેમાં અમદાવાદ, ભાવનગર, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જામનગર, આણંદ, હિમ્મતનગર, પાટણ, ભૂજ, મોડાસા અને ગાંધીનગર જેવા શહેરમાં 23 હોસ્ટેલ આવેલી છે. આ હોસ્ટેલમાં કુલ 14 હજાર બેઠકો છે. તેમાંથી 48% એટલે કે 6750 છોકરીઓ અને 7250 છોકરાઓ માટે છે.
આ રીતે અરજી કરો
1. samras.gujarat.gov.in/Admission/ પર જઈ જરૂરી વિગતો ભરી રજિસ્ટ્રેશન કરવું. હવે ઈમેલ આઈડીથી લોગ ઈન કરો.
2. જરૂરી સૂચના વાંચી ચેકક્બોક્સ ક્લિક કરો અને 'Next' દબાવો. તમારી પર્સનલ અને શૈક્ષણિક વિગતો ઉમેરીને માહિતી સેવ કરો.
3. પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટો સહિત માર્કશીટ, સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિ, જાતિનો દાખલો, આવકનો દાખલો, આધાર કાર્ડ અપલોડ કરો.
4. અંતમાં ડેક્લેરેશન ફોર્મ ભરી અરજી સબમિટ કરો અને એક પ્રિન્ટ મેળવી લો. ગામડામાં ઈ-ગ્રામ મારફતે અરજી કરી શકાશે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
સમરસ હોસ્ટેલમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન છે. 2026-27ના વર્ષ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ છે. વધુ માહિતી કે જવાબો માટે samras.gujarat. gov.in ની મુલાકાત કરો.