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હવે ગુજરાતના આ 4 જિલ્લાઓ બનશે ભીખારી મુક્ત, ભીક્ષાવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા પરિવારોનું કરાશે પુનઃસ્થાપન

Beggar Free Campaign: કેન્દ્ર સરકારની સપોર્ટ ફોર માર્જિનાલાઇઝ્ડ ઇન્ડીવિડ્યુઅલ ફોર લાઇવલીહૂડ એન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ (સ્માઇ) અભિયાન હેઠળ ગુજરાતના આ ચાર જિલ્લાને ભીક્ષાવૃત્તિ મુક્ત કરાશે. ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રાલયના અધિક સચિવ મોના ખંધાર દ્વારા વડોદરા ખાતે અભિયાનના સુદ્રઢ અમલીકરણ માટે બેઠક યોજવામાં આવી હતી. ભીક્ષાવૃત્તિ કરનારા લોકોને 6 માસ આશરો આપી રોજગારલક્ષી તાલીમ આપી પગભર બનાવવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:39 PM IST
હવે ગુજરાતના આ 4 જિલ્લાઓ બનશે ભીખારી મુક્ત, ભીક્ષાવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા પરિવારોનું કરાશે પુનઃસ્થાપન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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