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કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાએ ગયેલું આણંદનું NRI દંપતી નેપાળમાં લાપતા, ચીન બોર્ડર પાસે સંપર્ક વિહોણું

Nepal Floods: નેપાળમાં કુદરતના કહેર વચ્ચે આણંદ માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. આણંદનું NRI દંપતી નેપાળમાં લાપતા થતાં પરિવારની ચિંતા વધી છે. પતિ-પત્ની પોતાના 12 વર્ષના પુત્રને આણંદમાં પરિવાર પાસે મૂકીને કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાએ ગયા હતા. પરંતુ પૂર દુર્ઘટના બાદથી બન્નેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. પરિવારજનો હવે સરકાર અને તંત્ર પાસે તાત્કાલિક મદદની અપીલ કરી રહ્યા છે. પરિવારની એક જ પ્રાર્થના છે, બીમલ પટેલ અને જૈમિનીબેન હેમખેમ પરત ફરે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:03 PM IST
કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાએ ગયેલું આણંદનું NRI દંપતી નેપાળમાં લાપતા, ચીન બોર્ડર પાસે સંપર્ક વિહોણું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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