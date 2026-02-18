Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમેરિકા રહેતી NRI મહિલાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી કરાવ્યું ધર્મપરિવર્તન, સુરતના વિધર્મી યુવકે કર્યો જબરદસ્ત કાંડ!

Surat News: સુરતના રામપુરામાં અમેરિકામાં રહેતી મહિલાનું ધર્મપરિવર્તન. વિધર્મી એઝાજે હિંદુ મહિલાનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા. ધર્મ પરિવર્તન કરાવીને લગ્ન કર્યા બાદ 60 લાખ સહિત 18 તોલા દાગીના પડાવ્યા. હૈદરાબાદમાં યુવતીનો ફ્લેટ હોવાથી તેની ચાવી પણ લીધી. સાબરકાંઠાની પરણિત મહિલાના છૂટાછેડા બાદ પ્રેમજાળમાં ફસાવી. પોલીસે આરોપી એઝાજ પટેલની કરી ધરપકડ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:48 AM IST

Trending Photos

અમેરિકા રહેતી NRI મહિલાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી કરાવ્યું ધર્મપરિવર્તન, સુરતના વિધર્મી યુવકે કર્યો જબરદસ્ત કાંડ!

Surat News: સુરતના રામપુરા વિસ્તારમાં રહેતા એક શખ્સે અમેરિકા સ્થિત મૂળ ગુજરાતી NRI મહિલાને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવીને મોટો કાંડ કર્યો છે. આ વિધર્મી યુવકે યુવતીને પહેલા તો ધર્મપરિવર્તન કરાવ્યું હતું, ત્યારબાદ ધીરેધીરે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હોવાનો સનસનીખેજ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આરોપી એઝાઝ પટેલે વીડિયો કોલ દ્વારા લગ્ન કરી મહિલા પાસેથી 60 લાખ રોકડા અને 18 તોલા સોનાના દાગીના પડાવી લીધા હતા. આ મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

ઓનલાઇન શોપિંગથી શરૂ થયેલો પરિચય ગુનામાં પરિણમ્યો!
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, મૂળ હિંમતનગરની વતની 40 વર્ષીય મહિલા વર્ષ 2014માં હૈદરાબાદના એક આઈ.ટી. એન્જિનિયર સાથે લગ્ન કરી 2018માં અમેરિકા સ્થાયી થઈ હતી. આ દરમિયાન તે પોતાની પુત્રી માટે સુરતના G-3 શોરૂમમાંથી ઓનલાઇન કપડાં મંગાવતી હતી. ત્યાં નોકરી કરતા એઝાઝ સલીમ પટેલ સાથે તેનો ફોન પર પરિચય થયો હતો. તેવામાં વર્ષ 2020માં મહિલાના તેના પતિ સાથે છૂટાછેડા થતાં એકલતાનો લાભ ઉઠાવી એઝાઝે તેને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

સાઉદી અરેબિયામાં ધર્મપરિવર્તન અને વીડિયો કોલ પર લગ્ન
આરોપીએ મોડસ ઓપરેન્ડી વાપરીને યુવતીને ફસાવી હતી. પહેલા તો વર્ષ 2024માં એઝાઝ મહિલાને સાઉદી અરેબિયા લઈ ગયો હતો, જ્યાં દબાણપૂર્વક તેનું ધર્મપરિવર્તન કરાવી તેને મુસ્લિમ બનાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ સાઉદીથી મહિલા અમેરિકા ગઈ અને એઝાઝ ભારત આવ્યો હતો, ત્યારબાદ મે-2024માં તેમણે વીડિયો કોલ દ્વારા લગ્ન કર્યા હતા. વર્ષ 2025માં બંને ઇન્ડોનેશિયામાં મળ્યા હતા, જ્યાં એક હોટલમાં સાત દિવસ રોકાણ દરમિયાન એઝાઝે મહિલા પાસે મિલકતની માંગણી શરૂ કરી હતી.

લાખોની મત્તા અને ફ્લેટની ચાવી પડાવી લીધી
પીડિત મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, એઝાઝે અલગ-અલગ બહાને તેની પાસેથી કુલ 60 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, અમેરિકા દાગીના પહોંચાડવાના બહાને મહિલાના ભાઈ પાસેથી 18 તોલા સોનાના દાગીના પણ સુરત મંગાવી લીધા હતા. આ ઉપરાંત, મહિલાનો હૈદરાબાદમાં આવેલો ફ્લેટ પચાવી પાડવાના ઈરાદે તેની ચાવીઓ પણ મેળવી લીધી હતી.

પોલીસ કાર્યવાહી
મહિલા હાલ અમેરિકામાં હોવાથી તેના હિંમતનગર રહેતા મોટા ભાઈએ આ સમગ્ર મામલે હિંમતનગર અને સુરત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. પોલીસે રામપુરાના છડાઓલ ખાતે રહેતા આરોપી એઝાઝ સલીમ પટેલ વિરુદ્ધ ખંડણી, છેતરપિંડી અને ધર્મપરિવર્તન સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratbreaking newssuratHimmatnagarNRI Hindu womanSaudiEjaz Salim Patel

Trending news