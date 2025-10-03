ગુજરાતમાં OBCનો દબદબો! કોંગ્રેસ અને AAP બાદ હવે ભાજપના અધ્યક્ષ પણ બક્ષીપંચ સમાજમાંથી
OBC Dominance in Gujarat: ઘણા સમયથી ગુજરાતમાં એક જ ચર્ચા ચાલતી હતી કે ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ કોણ બનશે? આ ચર્ચા અને આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત ભાજપનું સુકાન સંભાળવા જઈ રહ્યા છે. મૂળ ઉત્તર ગુજરાતના પણ અમદાવાદને કર્મભૂમિ બનાવનારા વિશ્વકર્માની પસંદગી થઈ કેમ? ભાજપે આ વખતે મુખ્યમંત્રી અને અધ્યક્ષ પદ એક જ જિલ્લાને કેમ આપ્યું? શું છે રણનીતિ? શું છે વિશ્વકર્માની પસંદગીની અંદરની કહાની? ચાલો જાણીએ.
OBC Dominance in Gujarat: લાંબા સમયથી ચાલતી આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. સી.આર. પાટીલ પછી ગુજરાત ભાજપનું સુકાન કોને? આ પ્રશ્નનો જવાબ હવે મળી ગયો છે. અમદાવાદની નિકોલ બેઠકના ધારાસભ્ય અને સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માને પાર્ટીનું પ્રદેશ અધ્યક્ષપદ સોંપાયું છે.
સી.આર. પાટીલ પછી ગુજરાત ભાજપનું સુકાન કોને?
52 વર્ષીય વિશ્વકર્માએ વિજયમુહૂર્તમાં કમલમમાં ફોર્મ ભરીને ચૂંટણી અધિકારી ઉદય કાનગડને સોંપ્યું. અન્ય કોઈ દાવેદાર ન હોવાથી તેઓ બિનહરીફ ચૂંટાયા. જો કે, ભાજપ સત્તાવાર જાહેરાત આવતીકાલે કરશે અને આવતીકાલે જ વિશ્વકર્મા શપથગ્રહણ કરશે.
કોણ છે જગદીશ વિશ્વકર્મા?
મૂળ બનાસકાંઠાના વિશ્વકર્મા અમદાવાદને કર્મભૂમિ બનાવી, અહીંથી ત્રણ વખત ધારાસભ્ય બન્યા. તેઓ અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ રહી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી, સરકારમાં MSME, વન વિભાગ સહિત અનેક પોર્ટફોલિયો સંભાળ્યા. નિર્વિવાદી અને યુવા ચહેરા પર દિલ્લી હાઈકમાન્ડે મંજૂરીની મહોર મારી છે.
આવતીકાલે 4 ઓક્ટોબરે સવારે 10 વાગ્યે કમલમમાં પરિણામ અને પદગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. તેમાં કેન્દ્રીય ચૂંટણી ઈન્ચાર્જ કે. લક્ષ્મણ, પ્રદેશ પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, અમર્દ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને મહામંત્રી રત્નાકર ઉપસ્થિત રહેશે.
વિશ્વકર્માના આશ્ચર્યજનક નામે ઘણાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. પરંતુ આ નામ પાછળ ભાજપની રણનીતિ પણ છે. ગુજરાતમાં પહેલી વખત મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ પ્રમુખ બન્ને અમદાવાદમાંથી આવ્યા છે. સરકાર-સંગઠન પર અમદાવાદનો દબદબો જોવા મળશે.
ત્રણેય પાર્ટીમાં OBCનો દબદબો
તો ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં OBCનો દબદબો જોવા મળશે. કારણ કે, ત્રણેય પાર્ટીના અધ્યક્ષ બક્ષીપંચ સમાજમાંથી આવે છે. કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમિત ચાવડા, આપના ઈસુદાન ગઢવી અને ભાજપના જગદીશ વિશ્વકર્મા. બક્ષીપંચ વોટબેંક અંકે કરવા માટે ત્રણેય પક્ષોએ કમર કસી છે.
વિશ્વકર્માના નેતૃત્વમાં ભાજપ 2027 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઉતરશે. આ ચૂંટણીમાં વિશ્વકર્માની પરીક્ષા થશે. તો આ પહેલા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પણ જગદીશ વિશ્વકર્માની અગ્નિપરીક્ષા સાબિત થશે. પાટીલે ભાજપને જે ઊંચાઈ પર પહોંચાડ્યું છે તે સ્થાન વિશ્વકર્મા કેટલું જાળવી રાખે છે તે જોવાનું રહ્યું.
