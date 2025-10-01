Prev
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ફરી અશ્લીલ હરકત, સુરતનો વીડિયો વાયરલ, સોફામાં બેસીને કપલ......

નવરાત્રિમાં આયોજીત ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં અશ્લીલ હરકતનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. વડોદરાના વિવાદ બાદ હવે સુરતમાં એક કપલ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં અશ્લીલ હરકત કરતું જોવા મળ્યું છે.

સુરતઃ ગુજરાતમાં નવરાત્રિના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે છેલ્લું નોરતું છે. પરંતુ નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાના મેદાનમાં અશ્લીલ હરકતો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. તાજેતરમાં વડોદરામાં ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં કિસ કરતો એક કપલનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો. હવે સુરતમાં ડુમસ રોડ ખાતે એક નવરાત્રિમાં સોફા પર બેસી કપલ અશ્લીલ હરકત કરી રહ્યું છે. જેનો વીડિયો વાયરલ થતાં લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 

સુરતના કપલનો વીડિયો વાયરલ
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર સુરતમાં અનેક જગ્યાએ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો ગરબા રમવા પહોંચી રહ્યાં છે. પરંતુ સુરતમાં આયોજીત એક નવરાત્રિનો એક અશ્લીલ વીડિયો વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ગરબામાં ખેલૈયાઓને બેસવા માટે સોફા રાખવામાં આવ્યું છે. 

એક સોફામાં યુવક બેઠો છે અને તેના ખોળામાં યુવતી બેઠી છે. આ દરમિયાન બંને વાતચીત કરી રહ્યાં છે. આ દરમિયાન યુવક યુવતી સાથે અશ્લીલ હરકત કરી રહ્યો છે. નવરાત્રિમાં ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર આ પ્રકારની હરકતો સ્વીકાર્ય નથી. 

વડોદરા બાદ હવે સુરતના આ કપલનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. યુવક સોફામાં બેસી યુવતી સાથે અશ્લીલ હરકત કરી રહ્યો છે. આ વીડિયો વાયરલ થતાં લોકોમાં રોષ પણ જોવા મળ્યો છે.

