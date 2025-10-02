ગુજરાતના ગરબાના આ 5 વીડિયો જોઈ ભડક્યા યુઝર્સ, કિસથી લઈને કપડાને કારણે ટ્રોલ થયા ગુજરાતી
Garba Navratri 2025 Viral Video: આ વખતે પહેલીવાર ગુજરાતના નવરાત્રિ મહોત્સવમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ જોવા મળ્યું, જેના વીડિયો વાયરલ થયા છે
Garba Viral Video : સોશિયલ મીડિયા પર એક ગરબા પંડાલના અનેક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ગરબામાં જોવા રહેલી અશ્લીલતા અને આ વીડિયો જોઈને લોકો ગુસ્સે છે.
નવરાત્રિ 2025 ના શુભ પ્રસંગે, ગરબા અને પંડાલના અસંખ્ય વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આમાંથી કેટલાક વીડિયો જોઈને ભક્તો પહેલાથી જ ગુસ્સે થઈ ગયા છે. શારદીય નવરાત્રીના શુભ તહેવાર દરમિયાન ગરબા પંડાલનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો જોયા પછી, લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે કેટલીક મહિલાઓ માતાના પંડાલમાં અશ્લીલ અને ખુલ્લા કપડાં પહેરીને ગરબા કરી રહી છે. લોકો વીડિયોનું શૂટિંગ પણ કરી રહ્યા છે અને સોશિયલ મીડિયા પર શેર પણ કરી રહ્યા છે.
ગરબામાં કપલનું ચુંબન
ગુજરાતના સૌથી મોટા યુનાઈટેડ વે ઓફ બરોડાના ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર પણ કંઈક એવું જ થયું. એક તરફ ગરબા રમવા ખેલૈયાઓ થનગની રહ્યા હતા, દરમિયાન ગ્રાઉન્ડ પર હાજર એક યુગલે રીલ બનાવવા માટે એકબીજાને કિસ કરી હતી. ત્યારે ત્યાં આસપાસ ઉભેલા સૌ ખેલૈયાઓ શરમમાં મુકાઈ ગયા હતા, આ યુગલે ગરબાની ગરિમાને નેવે મૂકી જાહેરમાં અશ્લીલ હરકત તો કરી જ, સાથે જ તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરતા હિન્દુ સંગઠનો અને ધર્મગુરુઓ રોષે ભરાયા છે.
સોફામાં બેસીને કપલના ચાળા
સુરતમાં ડુમસ રોડ ખાતે એક નવરાત્રિમાં સોફા પર બેસી કપલ અશ્લીલ હરકત કરી રહ્યું છે. જેનો વીડિયો વાયરલ થતાં લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. એક સોફામાં યુવક બેઠો છે અને તેના ખોળામાં યુવતી બેઠી છે. આ દરમિયાન બંને વાતચીત કરી રહ્યાં છે. આ દરમિયાન યુવક યુવતી સાથે અશ્લીલ હરકત કરી રહ્યો છે. નવરાત્રિમાં ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર આ પ્રકારની હરકતો સ્વીકાર્ય નથી.
વેસ્ટર્ન કપડા પહેરી ગરબે રમતી ગુજરાતી
સુરતની એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર વેસ્ટર્ન કપડા પહેરીને ગરબે રમતી જોવા મળી. આ યુટ્યુબરને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવી હતી. ઈન્ટરનેટ યુઝર્સ આ કપડાં પહેરીને મહિલાના ગરબા પ્રદર્શનથી ખુશ નહોતા, અને તેમણે તેણીને આડે હાથ લીધી, ધર્મ અને સંસ્કૃતિ વિશે પાઠ ભણાવ્યો. મહિલા વારંવાર કેમેરા સામે નૃત્ય કરતી દેખાય છે.
गरबा रिलीजियस प्रोग्राम है अकबर का मीना बाजार नहीं... pic.twitter.com/WOIegTNOWC
— Vatsala Singh (@_vatsalasingh) September 29, 2025
આ ઉપરાંત, કેટલાક લોકો ગરબા સ્થળને ક્લબ જેવો વ્યવહાર કરી રહ્યા છે. એક વીડિયોમાં, છોકરીઓ ગરબા પોશાક પહેરીને સિગારેટ પીતી જોવા મળી હતી, જ્યારે એક કપલ જાહેરમાં જાતીય કૃત્યો કરતી જોવા મળી હતી. વધુમાં, એક કપલ તો ગરબા કરતી વખતે જાહેરમાં ચુંબન કરવા સુધી પહોંચી ગયું. જ્યારે વીડિયો વાયરલ થયો, ત્યારે કપલે માફી માંગી. બીજા ઘણા વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં લોકો કહી રહ્યા છે કે ભક્તિના નામે આ બધું કરવું યોગ્ય નથી. આ કોઈ ક્લબ નથી. આ ગરબા છે, પણ તે કળિયુગના નૃત્ય જેવું લાગે છે.
ભક્તો અને સ્થાનિક લોકોએ આ અયોગ્ય વર્તન સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે ગરબા ફક્ત મનોરંજનનું એક સ્વરૂપ નથી, પરંતુ દેવી દુર્ગા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું પ્રતીક છે. અભદ્ર વસ્ત્રો અને અયોગ્ય નૃત્ય પવિત્ર તહેવારનું અપમાન કરે છે અને સમાજમાં નકારાત્મક સંદેશ ફેલાવે છે.
ધાર્મિક નેતાઓ અને નિષ્ણાતોએ લોકોને ભક્તિ અને સંસ્કૃતિનો આદર કરતી વખતે પંડાલોમાં ભાગ લેવાની પણ અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે નવરાત્રિ દરમિયાન આવા અભદ્ર વર્તનથી બચવું જોઈએ. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા વીડિયો પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં અયોગ્ય વર્તન વિવાદ તરફ દોરી શકે છે અને શ્રદ્ધાને અસર કરી શકે છે. આ વીડિયો દેવાસ_સે નામના યુઝરે શેર કર્યા હતા. અમે બાકીના વીડિયો શેર કરી શકતા નથી.
