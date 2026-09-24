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ભાદરવી પૂનમ મહામેળો: અંબાજી તરફ જતા રસ્તાઓ પર માનવ મહેરામણ, પદયાત્રીઓમાં ભારે ઉત્સાહ

અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમનો માહોલ જામી ગયો છે. લાખો ભક્તો પદયાત્રા કરી મા અંબેના દર્શન કરવા પહોંચી રહ્યાં છે. અંબાજીના રસ્તાઓ પર ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે. બીજીતરફ પદયાત્રીઓને કોઈ મુશ્કેલી ન થાય તે માટે અનેક લોકો સતત સેવા કરી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 24, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:15 PM IST
ભાદરવી પૂનમ મહામેળો: અંબાજી તરફ જતા રસ્તાઓ પર માનવ મહેરામણ, પદયાત્રીઓમાં ભારે ઉત્સાહ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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