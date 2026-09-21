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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીનું સત્તાવાર જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ: 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે આજથી મહાસંગ્રામ

Gandhinagar Municipal Corporation Election 2026: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું આજે સત્તાવાર જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે, જેની સાથે જ કુલ 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે આજથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ઉમેદવારી ફોર્મ જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે સ્વીકારવામાં આવશે. ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર રહેશે, જ્યારે 28 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી હાથ ધરાશે અને 29 સપ્ટેમ્બર સુધી ઉમેદવારી પરત ખેંચી શકાશે. આ ચૂંટણી માટે કુલ 285 મતદાન કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે મતદાન યોજાશે અને ત્રીજા નોરતે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:19 AM IST
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીનું સત્તાવાર જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ: 11 વોર્ડની 44 બેઠકો માટે આજથી મહાસંગ્રામ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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