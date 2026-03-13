Prev
છુટાછેડા માટે કોર્ટમાં આવેલા પતિનો પત્ની પર એસિડ એટેક, પોતે પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો

Acid Attack In Surat Court ; સુરતમાં ફેમિલી કોર્ટમાં એસિડ એટેકની ઘટનાથી ચકચાર મચી. વૃદ્ધ પતિએ પત્ની પર ચાલુ કોર્ટમાં એસિડ ફેંક્યું. જજની સામે જ પત્ની પર એસિડ એટેક કર્યું, અને પોતે પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:15 PM IST

Surat News : સુરત ફેમેલી કોર્ટમાં સનસનાટી મચી જાય તેવો કિસ્સો બન્યો છે. સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં પક્ષકારે પત્ની પર એસિડ ફેંક્યું હતુ. જજની સામે જ વૃદ્ધ પતિએ પત્ની પર એસિડ ફેંક્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, પતિ પત્ની ફેમિલી કોર્ટમાં છુટાછેડાના કેસ માટે આવ્યા હતા. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, પતિએ પત્ની પર એસિડ ફેંક્યા બાદ પોતે પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 

કોર્ટમાં જ પત્ની પર કર્યો જીવલેણ હુમલો
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતના કલેક્ટર ભવનમાં ચોથા માળે આવેલી ફેમિલી કોર્ટમાં આજે ધોળા દિવસે એસિડ એટેકની ઘટના બની હતી. શારદાબેન નામની મહિલા ઉપર તેમના પતિ દ્વારા ચાલુ કોટે એસિડ નાખવામાં આવ્યું. એસિડ નાંખનાર બીજો કોઈ નહિ, પરંતું તેના જ પતિ વિનોદ ભાનુસાલી હતો. પતિએ પત્ની પર એટેક ફેંક્યા બાદ, ચાલુ કોર્ટમાં ઝેરી દવા પીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પતિપત્ની બંનેની ઉંમર 65થી 70 વર્ષની આજુબાજુ હશે.

એસિડ એટેકને લઈને મહિલાના શરીરના એક બાજુના શરીરમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. જેના બાદ પતિ પત્ની બંનેને સારવાર માટે તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. 

પતિ પત્ની વચ્ચે 2007થી ચાલતા છુટાછુટાના વિવાદનો લોહિયાળ અંજામ જોવા મળ્યો. અગાઉ પણ આરોપી પતિ વિનોદ ભાણુશાલી પત્નીના હત્યાની કોશિશ કરી ચૂક્યો હતો. ત્યારે ભરણપોષણના કેસમાં ભડકેલા પતિએ ભરકોર્ટમાં કાયર જેવું કામ કર્યું. એસિડ ફેંક્યા બાદ આરોપી પતિએ જાતે જ ઝેર પીધું હતું. 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratacid attackસુરતએસિડ એટેક

