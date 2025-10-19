Prev
Next

હવે તો હદ થઈ, 100 રૂપિયામાં દુષ્કર્મ! દીકરી ઘર માટે વસ્તુઓ લાવતા પરિવારે પુછતાં ભાંડો ફૂટ્યો!

Ahmdabad News: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં 12 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કર્મનો બનાવ. સ્કૂલે ભણવા ગયેલી સગીરાને આરોપીએ રસ્તામાં રોકી. 100 રૂપિયા આપી ફરવા લઈ જવાની લાલચ આપી. પોતાની ઓરડીમાં લઈ જઈ સગીરા સાથે કર્યું દુષ્કર્મ. ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરતી સગીરાના પરિવારને થઈ જાણ. વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો પોક્સોનો ગુનો

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:26 PM IST

Trending Photos

હવે તો હદ થઈ, 100 રૂપિયામાં દુષ્કર્મ! દીકરી ઘર માટે વસ્તુઓ લાવતા પરિવારે પુછતાં ભાંડો ફૂટ્યો!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: વટવામાં સગીરા સાથે અડપલડા અને બળાત્કાર કેસમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરી વટવા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સગીરાને આરોપીએ 100 રૂપિયા આપ્યા અને બગીચામાં લઈ જવાની લાલચ આપી ઘરે લઈ જઈને બળાત્કાર કર્યો હતો. વટવા પોલીસની ગિરફ્તમાં ઉભેલા શખ્સનું નામ પ્રફુલ બેચન ઠાકુર ઉર્ફે પ્રિન્સ છે. જેની વટવા પોલીસે સગીરા સાથે અડપલા અને દુષ્કર્મ ના કેસમાં ઉત્તરપ્રદેશના બડકી ભઠીયા ખાતેથી ધરપકડ કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જો સમગ્ર બનાવની વાત કરવામાં આવે તો ગઈ તારીખ 13મીમાં રોજ 12 વર્ષીય સગીરા જ્યારે શાળાએથી પરત ઘરે જઈ રહી હતી, ત્યારે જ આ આરોપીએ રસ્તા વચ્ચે ઉભી રાખી અને લાલચ આપી હતી કે હું તને 100 રૂપિયા આપીશ અને બગીચામાં ફરવા માટે લઈ જઈશ તો મારી સાથે મારા ઘરે આવે તો આ વાતમાં સગીરા આવી ગઈ હતી. આરોપી પ્રફુલ બેચન ઠાકુર ઉર્ફે પ્રિન્સ સગીરાને પોતાના ઘરે લઈ ગયો હતો. બાદમાં ત્યાં તેની સાથે શારીરિક અડપલા અને દુષ્કર્મ કર્યું હતું. જેના બદલામાં આરોપીએ સગીરા 100 રૂપિયા પણ આપ્યા હતા. આ સમગ્ર બનાવ પરિવારને જાણવા મળતા પરિવારે વટવા પોલીસ સ્ટેશન માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. 

વટવા પોલીસ ની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સગીરા સાથે બળાત્કાર થયો છે તે ખુદ પોતે પણ ન સમજી શકી હતી પણ આરોપી એ જે 100 રૂપિયા આપ્યા હતા તેમાંથી સગીરા ઘરે માટે નાની મોટી વસ્તુઓ લાવી હતી, માતાએ પૂછ્યું હતું કે આ તમામ વસ્તુઓ તું ક્યાં થી લાવી ત્યારે સગીરાએ આખી વાત કરી હતી કે આ પ્રકારે આરોપીએ 100 રૂપિયા આપ્યા હતા. જે વાત સાંભળી પરિવારને માલુમ થયું કે પોતાની દીકરી બળાત્કારનો ભોગ બની છે. 

આરોપી પ્રફુલ બેચન ઠાકુર ઉર્ફે પ્રિન્સના હાથે ત્યારે વટવા પોલીસ ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી તો જાણવા મળ્યું કે આરોપી પોતાના વતન ઉત્તરપ્રદેશ ફરાર થઈ ચૂક્યો છે ત્યારે વટવા પોલીસે એક ટીમ બનાવી આરોપીના વતનમાં મોકલી આપીને ગણતરીના કલાકમાં ધરપકડ કરી લીધી હતી. સગીરા સાથે બળાત્કારના કેસમાં આરોપી પ્રફુલ બેચન ઠાકુર ઉર્ફે પ્રિન્સ ધરપકડ કરી વટવા પોલીસે પૂછ પરછ કરતા સામે આવ્યું છે કે વટવા વિસ્તાર માં આરોપી છૂટક મજૂરી કરે છે ત્યારે આ સિવાયના એની કોઈ ગુના કર્યા છે કે કેમ તેને લઈને તપાસ હાથ ધરી છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadone accused arrestedmolestationMinor GirlVatvaAhmdabad Newsગુજરાતઅમદાવાદસગીર છોકરીની છેડતીએક આરોપીની ધરપકડવટવાઅમદાવાદ સમાચાર

Trending news