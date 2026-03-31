સવા લાખ મંદિર, પાટલીપુત્રથી અફઘાનિસ્તાન સુધી સામ્રાજ્ય, કોણ હતા આ સમ્રાટ સંપ્રતિ, મોદી આવ્યા ગુજરાત

PM Modi in Gujarat: મહાન પ્રતાપી રાજા સમ્રાટ સંપ્રતિએ જૈન ધર્મ માટે જે ઐતિહાસિક કામ કર્યું છે એવું જ એમના દાદા સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ માટે કર્યું હતું. ગુજરાતમાં આ સમ્રાટ સંપ્રતિનું એક મ્યૂઝિયમ બન્યું છે જેના લોકાર્પણ માટે આજે મોદી ગુજરાત આવ્યા હતા.
- PM મોદીએ ગાંધીનગરમાં 'સંપ્રતિ સંગ્રહાલય'નું કર્યું ઉદ્દઘાટન
- સવા લાખ મંદિરો બંધાવનાર સમ્રાટ સંપ્રતિની ગાથા જીવંત થશે
- 2200 વર્ષ જૂની કલાકૃતિઓ બનશે આકર્ષણનું કેન્દ્ર
Trending Photos
Samrat Samprati Museum at koba tirth :પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 31 માર્ચ 2026ના રોજ મહાવીર જયંતી પર ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં કોબા તીર્થમાં સમ્રાટ સંપ્રતિ સંગ્રહાલાયનું લોકાર્પણ કર્યું. સમ્રાટ સંપ્રતિ એ સમ્રાટ અશોકના પૌત્ર હતા. સમ્રાટ અશોકે બોદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર દુનિયાભરમાં કર્યો હતો. એનું જ મહાન કામ એમના પૌત્ર સમ્રાટ સંપ્રતિએ જૈન ધર્મ માટે કર્યું હતું. એમનું સામ્રાજ્ય એ પાટલીપુત્રથી લઈને ઉજ્જૈન અને અફઘાનિસ્તાન સુધી ફેલાયેલું હતું. જેઓએ સવા લાખ મંદિરો અને જિનાલયોનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું.
- પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં 31 માર્ચ 2026ના રોજ સંપ્રતિ સંગ્રહાલયનું ઉદ્દઘાટન કર્યું
- સમ્રાટ સંપ્રતિ, સમ્રાટ અશોકના પૌત્ર હતા, જેઓએ જૈન ધર્મના પ્રચાર માટે સવા લાખ મંદીરો બનાવ્યા હતા.
- સંગ્રહાલયમાં 2200 વર્ષ જૂની જૈન મૂર્તિઓ, પાંડુલિપિઓ, કલાકૃતિઓ અમે મુગલ સમ્રાટ અકબરનું ફરમાન પણ છે.
કોણ હતા સમ્રાટ સંપ્રતિ
આ મ્યૂઝિયમ એ મોર્ય વંશના સમ્રાટ સંપ્રતિને સમર્પિત છે. જેમને 224થી 215 ઈસ. પૂર્વ સુધી શાસન કર્યું હતું. એમને જૈન ધર્મના મહાન સંરક્ષક કહેવાતા હતા. આ મ્યૂઝિયમ એ મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર કોબા પરિસરમાં આવેલું છે. આ મ્યૂઝિયમને સાત ભવ્ય ગેલેરીમાં વહેંચી દેવાયું છે. જેમાં પ્રત્યેક ભારતની આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક અને દાર્શનિક પરંપરાઓનું અનોખું ઉદાહરણ છે. અહીં 2000થી વધારે દુલર્ભ ખજાનાઓ સુરક્ષિત છે. 200 ઈસ પૂર્વેથી લઈને મધ્યકાળ સુધી પત્થર અને ધાતુની નકશીદાર મૂર્તિઓ છે. સદીઓ જૂની દુર્લભ જૈન પાંડુલિપિઓ અને તાડના પત્રો પર ગ્રંશ લખાયેલા છે. જેમાં મુગલ સમ્રાટ અકબરનો આદેશ પણ પ્રદર્શનમાં મૂકાયેલો છે. જે જૈન ધર્મ પ્રત્યે એમના સન્માનને દેખાડે છે.
2200 વર્ષ જૂની છે આ વિરાસત
સમ્રાટ સંપ્રતિ સંગ્રહાલમાં ચાંદીના રથ, પ્રાચીન સિક્કા, તીર્થ પટ અને યંત્ર પટ જેવી કલાકૃતિઓ પણ સામેલ છે. અહીં ઓડિયો- વીડિયો વિઝ્યૂલેશન, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે અને આધ્યાત્મિક સંગીત તમારા મનને મોહી લે તેવું છે. આ મ્યૂઝિયમની પરિકલ્પના એ પ્રસિદ્ધ જૈન સંત આચાર્ય પદ્ધસાગર સૂરિશ્વરજી મહારાજે કરી હતી. એમને છેલ્લા 60 વર્,માં ભારત અને નેપાળના લગભગ 2 લાખ કિલોમીટરમાં પદયાત્રા કરીને આ દુર્લભ પ્રાચીન પુરા અવશેષોને ભેગા કર્યા હતા.
Met Acharya Shri Padmasagar Surishwar Ji Maharaj Sahib and sought his blessings. pic.twitter.com/7TwGNm9o8U
— Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2026
સમ્રાટ સંપ્રતિએ ઉજ્જૈનને પોતાની બીજી રાજધાની બનાવી હતી. મ્યૂઝિયમમાં ઉજજૈન અને માલવા ક્ષેત્રના જૂના અવશેષોને પણ રખાયા છે. જે 2200 વર્ષ પહેલાંના વ્યાપારિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રોની સ્ટોરી કહે છે. મોર્યવંશમાં ફક્ત ચંન્દ્ર ગુપ્ત અને અશોકની જ ચર્ચા થાય છે. જોકે આ મ્યૂઝિયમ ઈતિહાસના એ ભૂલાયેલા રાજાને સમર્પિત છે જેને ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતા અને અહિંસાની પરંપરાને મજબૂત કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે