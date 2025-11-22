Prev
ગુજરાતમાં વધુ એક BLO નું મોત : ઉષાબેન સોલંકીની કામગીરી દરમિયાન તબિયત લથડી હતી

BLO Death In Vadodara : વડોદરામાં BLO સહાયકનું મોત: આજે સવારે ફરજ દરમિયાન ઉષાબેન ઇન્દ્રસિંહ સોલંકીનું મોત, ગોરવા મહિલા ITIમાં નોકરી કરતા હતા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 22, 2025, 12:53 PM IST

Vadodara News ; ગુજરાતમાં ચાલી રહેલી મતદાર યાદી સુધારણના પ્રક્રિયા વચ્ચે એક એવા સમાચાર આવ્યા જેનાથી સૌ કોઈ હચમચી ગયા છે. ગીર સોમનાથમાં બીએલઓના આપઘાતની બનેલી ઘટના બાદ રાજ્યભરના BLOમાં રોષ અને ડર જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે વધુ એક ઘટના ગુજરાતમાં બની છે. વડોદરામાં BLO સહાયક ઉષાબેન સોલંકીનું મોત નિપજ્યુ છે. 

બીએલઓના મોતની ઘટના વધી 
પ્રથમ મોત 
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના છારા ગામમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક અને BLO અરવિંદ મૂળજી વાઢેરે આત્મહત્યા કરી. 

બીજું મોત 
તાપીના વાલોડમાં BLO અને શિક્ષિકા કલ્પનાબેનનું મૃત્યુ થતા પરિવાર શોકમાં છે. 

ત્રીજું મોત 
વડોદરામાં ઉષાબેન સોલંકી નામના મહિલા કર્મચારીનું મોત થયું. BLO ના સહાયક કર્મચારી તરીકે નોકરી કરી રહ્યા હતા. સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન ઉષા સોલંકીનું મોત નિપજ્યું છે. મહિલાના પરિજનો સ્થળ પર દોડી આવ્યા છે. 

SIRની કામગીરી કરતા વધુ એક BLOની તબિયત લથડી
આજે SIRની કામગીરી કરતા BLO બેભાન થયા હતા. BLOના સહાયક મહિલા કર્મચારી કાજલબેન પટેલ બેભાન થઈ પડ્યા હતા. પ્રતાપ વિધાલયમાં ચાલતી ફોર્મ ચેકિંગની કામગીરી દરમ્યાન આ ઘટના બની હતી. કાજલબેન પટેલને રિક્ષામાં બેસાડી હોસ્પિટલ લઈ જવાની તૈયારી હતી. બાદમાં 108માં બેસાડી સયાજી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. કામના ભારણ, સ્ટ્રેસના કારણે બેભાન થયા હોવાની શક્યતા છે. મામલતદાર અશોક પરમારે આ વિશે કહ્યુ કે, બ્લડ પ્રેશરની દવા લીધી ન હોવાથી બેભાન થયા હશે.

SIR કામગીરીના વધતા દબાણ વચ્ચે મોટી ઘટના
પાદરાના ભોજ પી. આર. પટેલ હાઈસ્કૂલના શિક્ષક અને BLO ની અચાનક તબિયત લથડી છે. ઝુલ્ફીકાર પઠાણને છાતીમાં દુખાવો અને બેચેનીની ફરિયાદ થઈ હતી. જેથી સારવાર અર્થે વડુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તાત્કાલિક ખસેડાયા હતા. બાદમાં વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે. SMCના સાથી કર્મચારીએ ગંભીર આક્ષેપ લગાવતા કહ્યું કે, છેલ્લા 10 દિવસ થી રાત દિવસ કામ કરે છે એક ટાઈમ જમે છે કે નહિ એ ખબર નથી. કલેક્ટરથી લઇ તમામ અધિકારી ફોન ઉપાડતા નથી. ઘટનાની જાણ કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ મદદ કરવામાં આવતું નથી. સ્થાનિક સ્તરે ચિંતાનો માહોલ પ્રસર્યો છે. અને ફરી એકવાર તંત્રની કામગીરી પર સવાલો ઉઠ્યા છે. 

