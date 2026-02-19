Prev
છલકપટથી શાહી સ્નાન કરનાર કીર્તિ પટેલની મુશ્કેલી વધશે : મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસ બાપુએ ફરિયાદ કરી

Case Against Kirti Patel : જૂનાગઢમાં મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસ બાપુએ કીર્તિ પટેલ સામે મહાશિવરાત્રીમાં મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન કરતાં ફરિયાદ નોંધાવી. પવિત્ર કુંડમાં ભગવા વસ્ત્રોમાં છલ કપટથી સ્નાન કર્યું અને શાહી સ્નાન કરીને આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડ્યાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો. સાથે જ નાગા સાધુઓના શાહી સ્નાન દરમિયાન સ્નાન કરતાં ધાર્મિક લાગણી દુભાયાની ફરિયાદ કરાઈ 
 

Feb 19, 2026

Junagadh News અશોક બારોટ/જૂનાગઢ : જૂનાગઢના સુપ્રસિદ્ધ ભવનાથ ક્ષેત્રમાં મહાશિવરાત્રીના મેળા દરમિયાન મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવાના મામલે સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ સામે જૂનાગઢના ભવનાથ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાતા કીર્તિ પટેલની મુશ્કેલી વધી છે. ભવનાથ પોલીસની ફરજમાં રુકાવટ કરવા બદલ ગુનો નોંધાયા બાદ ફરી એકવાર કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ બીજી ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ ફરિયાદ ભાલકાતીર્થ નજીક આવેલ નિરાલી ખોડિયાર ઉદાસીન આશ્રમના મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસ ઉદાસીન બાપુ દ્વારા નોંધાવવામાં આવી છે. સદીઓ જૂની ધાર્મિક પરંપરાનો ભંગ કરવા અને મૃગીકુંડની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડવા બદલ આ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

જૂનાગઢ મહાશિવરાત્રી મેળાના સમાપનમાં મુર્ગી કુંડમાં સોશ્યલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ સામે જુદી જુદી કલમોની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.  કીર્તિ પટેલ વિવાદમાં સાધુ-સંતોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુએ કીર્તિ પટેલ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. 

સાધુ સમાજ કીર્તિ પટેલ સામે મેદાને આવ્યો 
ગીર સોમનાથના વેરાવળ સ્થિત ભાલકાના નિરાલી ખોડિયાર મંદિરના મહંત અને મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસજી ઉદાસીન દ્વારા આજે જૂનાગઢના ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્ઝર કીર્તિ પટેલ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે સાધુ સમાજ મેદાને આવ્યો છે.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?
તાજેતરમાં જૂનાગઢ ભવનાથના મેળા દરમિયાન કીર્તિ પટેલની હાજરી અને તેના પહેરવેશને લઈને વિવાદ વકર્યો છે. મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસજી બાપુએ આક્ષેપ કર્યો છે કે સનાતન ધર્મ અને સાધુત્વની મર્યાદાનો ભંગ થયો છે.

બાપુએ ઉઠાવ્યા આકરા સવાલો:
પોલીસ ફરિયાદ બાદ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં સ્વામી બજરંગદાસજીએ વહીવટી તંત્ર અને આયોજકો સામે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.

  • ભગવા વસ્ત્રોનું અપમાન: કીર્તિ પટેલને ભગવા કપડાં કોણે આપ્યા? સાધુતાના પ્રતીક સમાન વસ્ત્રોનો આવો ઉપયોગ અસ્વીકાર્ય છે.
  • VIP એન્ટ્રી પર સવાલ: જ્યારે અસલી સાધુ-સંતોને દર્શન કે અવરજવર માટે VIP પાસ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી, ત્યારે કીર્તિ પટેલ પ્રતિબંધિત કે સંવેદનશીલ વિસ્તારો સુધી કેવી રીતે પહોંચી ગઈ?
  • ષડયંત્રની આશંકા: તેને ત્યાં કોણે બોલાવી અને તેની પાછળ કોનો હાથ છે તેની તપાસ થવી જરૂરી છે.

નિરાલી ખોડિયાર મંદિરના મહંત સ્વામી બજરંગદાસજી મહારાજે કહ્યું કે, સનાતન ધર્મની પરંપરાઓ સાથે ચેડા કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિને સાંખી લેવામાં નહીં આવે. કીર્તિ પટેલ સામે કડક કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે.

હવે શું થશે 
ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં મળેલી આ ફરિયાદ બાદ હવે પોલીસ આ મામલે શું તપાસ કરે છે તેના પર સૌની નજર છે. સાધુ-સંતોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો આગામી સમયમાં આંદોલન તેજ કરવામાં આવશે.

