શિક્ષકો જ બન્યા ધર્મના સોદાગર! માંડવી ધર્માંતરણ કૌભાંડમાં વધુ એક ધરપકડ
Religious Conversion Scam : માંડવી ધર્માંતરણ મામલે વધુ એક સરકારી શાળાના શિક્ષકની ધરપકડ. શિક્ષિકા મીના ચૌધરીની યુવતીનું ધર્માંતરણ કરાવવા મુદ્દે સક્રિય ભૂમિકા સામે આવી હતી
Surat News સંદીપ વસાવા/સુરત : સુરતના માંડવીમાં આદિવાસીઓના ધર્માંતરણનું મસમોટું રેકેટ હવે પત્તાની જેમ ખુલી રહ્યું છે. જેમના શિરે સમાજને શિક્ષિત કરવાની જવાબદારી છે. તેવા વધુ એક સરકારી શાળાના મહિલા શિક્ષિકાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. માસ્ટર માઈન્ડ રામજી ચૌધરી સાથે મળીને મહિલાઓ અને યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરનાર મીનાબેન ચૌધરી હવે જેલના સળિયા પાછળ છે. આખરે કેવી રીતે ચાલતું હતું આ આખું નેટવર્ક?
ભોળી યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરતી હતી શિક્ષકા
સુરત જિલ્લાનું માંડવી અત્યારે ધર્માંતરણના ગંભીર આરોપોથી ગાજી રહ્યું છે. ડૉ. અંકિત ચૌધરી સામે એક યુવતીએ લગ્નની લાલચે શારીરિક શોષણની ફરિયાદ કરી અને ત્યારબાદ જે સત્ય બહાર આવ્યું. આ મામલાએ સમગ્ર તંત્રને હચમચાવી દીધું છે. આ કેસમાં હવે માંડવીના ભાટખાઈ ગામની રહેવાસી અને મહુડી પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકા મીનાબેન ચૌધરીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગિકાર કરવા માટે કરાતી ‘બાપ્તિસ્મા’ વિધિ કરાવવા મુદ્દે સંડોવણી અને ધર્માંતરણ મુદ્દે સક્રિય ભૂમિકા બહાર આવી છે. અન્ય મહિલાઓ તેમજ યુવતી ઓને ધર્માંતરણ સુધી લાવવા મહત્વની કડી રૂપ ભૂમિકા મીના ચૌધરી ભજવતી હતી.
ધરપકડ પહેલા મીનાએ ફોન ફોર્મેટ માર્યો
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે મીના ચૌધરી આ ધર્માંતરણ રેકેટના માસ્ટર માઈન્ડ પાસ્ટર રામજી ચૌધરીની અત્યંત નજીક હતી. ખાસ કરીને ભોળી યુવતીઓ અને મહિલાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે લલચાવવી અને દબાણ કરવામાં મીનાની સક્રિય ભૂમિકા હતી. પાપનો ઘડો ફૂટવાના ડરથી ધરપકડ પહેલા મીનાએ પોતાનો મોબાઈલ ફોન ફોર્મેટ કરી દીધો હતો, જેથી પુરાવા નાશ કરી શકાય. પરંતુ ખાખીની નજરથી તે બચી શકી નહીં.
આ મામલામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 6 આરોપીઓ જેલ ભેગા થયા છે, જેમાં 4 તો સરકારી શિક્ષકો છે!
- રામજી ચૌધરી (માસ્ટર માઈન્ડ પાસ્ટર અને શિક્ષક)
- ગુરજી ચૌધરી (શિક્ષક)
- રાકેશ વસાવા (શિક્ષક)
- મીનાબેન ચૌધરી (શિક્ષિકા)
- ડૉ. અંકિત ચૌધરી (મુખ્ય આરોપી)
- નવીન ચૌધરી
પોતાના જ આદિવાસી સમાજના લોકોને લાલચ આપી ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પરિવર્તિત કરવાનું આ નેટવર્ક DYSP બી.કે. વનારે ખુલ્લું પાડ્યું છે
બે દિવસ પહેલા શિક્ષક રાકેશ વસાવાની ધરપકડ થઈ અને હવે મીના ચૌધરીની. એક પછી એક શિક્ષકોની સંડોવણી બહાર આવતા શિક્ષણ જગતમાં પણ ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. શું હજુ પણ કોઈ મોટા માથાઓ આ રેકેટ પાછળ છે. શું પોલીસ તપાસમાં હજુ વધુ ચોંકાવનારા ઘટસ્ફોટ થશે? તે જોવાનું રહેશે.
