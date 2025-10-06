Prev
અમેરિકામાં વધુ એક ગુજરાતીની હત્યા : મોટલ સંચાલક પાટીદાર પર યુવકે ગોળી ધરબી દીધી, CCTV

Oct 06, 2025

Gujaratis In America : અમેરિકામાં વધુ એક ગુજરાતીની ગોળી મારીને હત્યા કરાઈ છે. બારડોલીના રાયમ ગામના 50 વર્ષીય રાકેશ પટેલની આરોપીએ ઘાતકી હત્યા કરી હતી. રાકેશ પટેલ અમેરિકામાં સ્થાયી થઈને મોટલના સંચાલક તરીકે વર્ષોથી કામ કરતા હતા. 

અમેરિકાના રોબિન્સન માં NRI ની હત્યા
બારડોલી તાલુકાના રાયમ ગામના 50 વર્ષીય પાટીદાર રાકેશ પટેલની કમકમાટીભરી હત્યા કરવામાં આવી છે. એક યુવકે તેમના કપાળ પર ગોળી મારીને તેમને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. રાકેશ પટેલ મોટલના સંચાલક તરીકે વર્ષોથી કામ કરી રહ્યાં હતાં. વર્ષોથી તેમનો પરિવાર અમેરિકામાં  સ્થાયી થયો હતો. 

ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, હત્યારાએ અન્ય મહિલાને ગોળી માર્યા બાદ ઝઘડો જોઈ રહેલા રાકેશ પટેલને પણ ગોળી મારી હતી. રાકેશ પટેલ દૂરથી હત્યારાને જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે તે તેમની પાસે આવી ગયો હતો. રાકેશ પટેલ કંઈ સમજે તે પહેલા તો તેણે રાકેશ પટેલ પર ગોળીઓ છોડી હતી.

સમગ્ર હત્યાકાંડના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. જેમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે એક વ્યક્તિ કસ્ટમર બનીને આવ્યો હતો અને કોઈ પણ જાતનો ડર રાખ્યા વિના સાવ નજીકથી રાકેશભાઈના લમણે ગોળી ધરબી દીધી હતી.  

 

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 5, 2025

 

અમેરિકાની પેન્સિલવેનિયા પોલીસે તત્કાળ કાર્યવાહી કરીને હત્યારા આરોપીને ગણતરીના સમયમાં જ ઝડપી પાડ્યો હતો. હત્યારાએ પકડવા આવેલા સ્થાનિક પોલીસને પણ પગમાં ગોળી મારી હોવાની માહિતી મળી છે. જોકે, તેણે બે હત્યા કેમ કરી તે વિશે હજી તપાસ ચાલુ રહી છે. 

તો બીજી તરફ, રાકેશ પટેલની હત્યાથી તેમના વતન રાયમ ગામમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. તો બીજી તરફ, અમેરિકામાં રહેતા ભારતીયોમાં ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતે હત્યાના કિસ્સા વધી રહ્યાં છે તે જોતા લોકો ખૌફમાં જીવી રહ્યાં છે. 

