ગીરના સિંહો અચાનક કેમ હિંસક બન્યા? અમરેલીમાં ખેતમજૂર પર સિંહનો હુમલો, શું સ્થાનિકોના જીવને છે ખતરો?
Lion Attack In Gujarat : એક મહિનામાં ગુજરાતમાં સિંહો દ્વારા માનવો પર કરાયેલા હુમલાની ચોથી ઘટના બની, શું ગીરમાં સિંહો હિંસક બની રહ્યા છે?
Amreli News ; સિંહ ક્યારે માનવોનો શિકાર કરતા નથી, ન તો માણસો પર હુમલો કરે છે. ગીરના જંગલમાં સિંહો અને માણસો અરસ-પરસ રહે છે તેવા અસંખ્યા દાખલા છે. પરંતુ અમરેલીના સિંહો માનવ લોહી ચાખી ગયાનું લાગી રહ્યું છે. અમરેલીમાં સિંહોના માણસો પર હુમલાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. આજે અમરેલીમાં સિંહે ખેત મજૂર પર હુમલો કર્યાની ઘટના બની છે. એક મહિનામાં સિંહના હુમલાની બનેલની આ ચોથી ઘટના છે.
અમરેલીમાં ખેત મજૂર પર હુમલો
અમરેલીના વિઠલપુર સિમ વિસ્તારમાં ધોળા દિવસે સિંહ દ્વારા ખેત મજૂર પર હુમલો કરાયો છે. વાડીમાં પાણી વાળવા જતા સિંહ ઓચિંતા સામે આવી જતા હુમલો કર્યો હતો. મજૂર કેરમ નાયક (ઉંમર 27 વર્ષ) ઈજાગ્રસ્ત તતા અમરેલી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક અન્ય મજૂરો દ્વારા બુમો પાડતા મજૂરને સિંહના કબ્જામાંથી છોડાવ્યો હતો. ત્યાર આ ઘટના બાદ વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી સ્કેનિંગની કામગીરી હાથ ધરી છે. સિંહને પકડવા માટે પાંજરા મુકવા માટેની કવાયત હાથ ધરી છે.
કોડીનારના સિંધાજ ગામે 35 વર્ષીય યુવાન પર બે સિંહનો હુમલો
9 ડિસેમ્બરના રોજ સિંધાજ ગામમાં 35 વર્ષીય રમેશભાઈ લખાભાઈ વાઢેર સામાન્ય રીતે પોતાની એક વાડીમાંથી બીજી વાડી તરફ ગોળનો ડબ્બો લેવા જઈ રહ્યા હતા. આ દરમ્યાન અચાનક રસ્તા પર બે નર સિંહો ત્રાટક્યા અને રમેશભાઈ પર હુમલો કરી દીધો. આકસ્મિક હુમલામાં તેઓ જમીન પર પટકાયા અને સિંહોએ તેમના પીઠના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી.
સિંહણે બાળકને ફાડી ખાધો
25 નવેમ્બરના રોજ બગસરાના હામાપુર ગામે સિંહણ દ્વારા ગઈકાલે 5 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી જઈ ફાડી ખાવાની ઘટના બની હતી. હામાપુર ગામે રમેશભાઈ નાનજી ભાઈ સોજીત્રાની વાડીમાં ભાગ્યું રાખી પરપ્રાંતીય મજૂર પરિવાર રહેતો હતો. બાળક વાડીમાં પાણી ની કુંડી પાસે રમતો હતો અને સિંહણ બાળકને ઉઠાવીને તુવેરના પાક વચ્ચે જતી રહી. કનક વિનોદભાઈ (ઉ.વ ૫) નામના બાળકને સિંહણ દ્વારા માનવ મૃત્યુ મળ્યુ છે. બાળકના મૃતદેહને પી.એમ અર્થ બગસરા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતા.
સિંહણે ખેડૂત પર હુમલો કર્યો
તેના બાદ બીજા દિવસે 26 નવેમ્બરે પણ અમરેલી જિલ્લામાં સિંહનો આંતક જોવા મળ્યો છે તેવું કહી શકાય. બીજા દિવસે ખાંભાના ગીદરડી ગામે માનવ પર સિંહના હુમલાની ઘટના બની છે. ખાંભાના ગીદરડી ગામ સિંહણ દ્વારા ખેડૂત ભાગીદાર યુવક પર હુમલો કરાયો છે. ગીદરડી ગામના મુકેશભાઈ લખુભાઈ સોલંકી (ઉં.વ.૩૪) વાડીમા પાણી વળતા હતા અને અચાનક સિંહણે હુમલો કરી દીધો હતો. ઈજાગસ્ત યુવકને કમર અને પીઠના ભાગે ઇજાઓ થતા સારવાર અર્થ ખાંભા બાદ અમરેલી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો છે.
ગીરમાં સિંહો હિંસક બન્યા
ગીર જંગલના વન્ય પ્રાણીઓ અને માનવ વચ્ચે ઘર્ષણ વધ્યું. ગીરમાં અવારનવાર માનવ પર સિંહ અને દીપડાના હુમલાથી લોકોમાં ભયનું સામ્રાજ્ય ફેલાયું છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે, વન વિભાગ કાર્યવાહી કરશે? ગીર જંગલ વિસ્તારના વન્ય પ્રાણીઓ સિંહ, દીપડા માનવ વસાહત તરફ આવવા લાગ્યા છે, અવારનવાર માનવ જીવ પર સિંહો અને દીપડાઓ હુમલાઓ કરી ઇજા પહોંચાડતા હોઈ છે તો ક્યારેક હુમલો જીવલેણ બનતા મોતને પણ ભેટવાના બનાવો બની ગયા છે. તાજેતરમાં ઉના પાસે એક બાળકી પર સિંહે હુમલો કર્યાનો બનાવ બાદ વન વિભાગ સફાળું જાગ્યું હતં. માનવ અને સિંહ, દીપડા જેવા વન્ય પ્રાણીઓના હુમલાઓ અટકાવવા બનતી કોશિશ કરતા હોવાનું પણ વન વિભાગે કહ્યું હતું.
