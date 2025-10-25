ગુજરાતના વધુ એક મેળામાં રાઈડ તૂટી, જેતપુરમાં ચાલુ રાઈડમાંથી દંપતી પટકાતા ઘાયલ થયું
Ride Accident : જેતપુરમાં દીપાવલી ફનફેર મેળામાં દુર્ઘટના સર્જાય, રોટરી ક્લબ આયોજિત ફનફેર મેળામાં બની ઘટના, ચાલુ બ્રેક ડાન્સમાં રાઈડ્સ તૂટી પડતા ઘટના બની
Rajkot News : ગુજરાતના વધુ એક મેળામાં રાઈડ તૂટી પડતાં દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. જેતપુરના દીપાવલી ફનફેર મેળામાં ચાલુ રાઈડ તૂટી ગઈ હતી. જેમાં બેસેલું દંપતી ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયું છે.
જેતપુરમાં દીપાવલી ફનફેર મેળામાં આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. રોટરી ક્લબ દ્વારા દિવાળી માટે આયોજિત ફનફેર મેળાની ઘટના સામે આવી છે. બ્રેક ડાન્સ નામની રાઈડ ચાલુ હતી ત્યારે જ તૂટી ગઈ હતી. જેથી બ્રેક ડાન્સ નામની રાઈડ્સમાં સવાર દંપતીને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. આ ઘટનામાં ધવલ મંડલી અને ગાયત્રી મંડલી નામના દંપતી ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
રાઈડમાં સવાર દંપતીને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. જેથી બંનેને પહેલા સારવાર માટે જેતપુર સિવિલ ખસેડાયા હતા, જે બાદ વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
ઘટના બાદ ફનફેરના આયોજકો સિવિલ હૉસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. હાલ જેતપુર સિટી પોલીસે ફનફેર મેળો બંધ કરાવી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ દુર્ઘટનામાં રાઈડ્સ સંચાલકની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજકોટના જેતપુરમાં બનેલી રાઈડ તૂટવાની ઘટનાએ નવસારીના બિલિમોરાની ઘટનાની યાદ અપાવી છે. 17 ઓગસ્ટે બિલિમોરામાં આયોજિત મેળામાં રાઈડ તૂટતા બાળકો સહિત પાંચ લોકોને ઈજા થઈ હતી. બિલિમોરામાં સોમનાથ મહાદેવના મેળાનું આયોજન થયું હતું. જેમાં 50 ફૂટ ઉંચા ટાવર સમાન લોખંડના પીલર પર ઉપર નીચે થતી એડવેન્ચર રાઈડ જે ટાવર રાઈડ તરીકે પણ ઓળખાય છે, જે ઉપર ગયા બાદ નીચે ઉતરતા રાઈડમાં ખામી સર્જાય અને અચાનક તેનો કેબલ તૂટી જતા સ્પીડમાં નીચે પટકાતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આવી જ ઘટના જેતપુરમાં બ્રેક ડાન્સ રાઈડ તૂટી જતા બની છે અને સાથે રાઈડ કેટલી સલામત છે તે સવાલ પણ ઉઠી રહ્યો છે.
