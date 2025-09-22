Prev
અમદાવાદ પોલીસનું વધુ એક પરાક્રમ, વિદેશથી આવેલા વેપારી પાસેથી દારૂની બોટલ અને રૂપિયા પડાવ્યા

Ahmedabad Police : અમદાવાદ પોલીસનો ખૌફ વધી રહ્યો છે. લોકોને સુરક્ષા આપવાને બદલે લોકોને લૂંટવામાં પોલીસ કર્મચારીઓને વધુ રસ. તોડકાંડના વધુ એક બનાવે ખાખી વર્દીને બદનામ કર્યું 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:30 AM IST

અમદાવાદ પોલીસનું વધુ એક પરાક્રમ, વિદેશથી આવેલા વેપારી પાસેથી દારૂની બોટલ અને રૂપિયા પડાવ્યા

Ahmedabad News : અમદાવાદ પોલીસનું વધુ એક પરાક્રમ બહાર આવ્યું છે. મસ્કતથી આવેલા વ્યક્તિને અમદાવાદ પોલીસનો કડવો અનુભવ થયો. પોલીસે ગુનો નોંધવાની ધમકી આપીને લીકરની બે બોટલ અને નાણાં પડાવી લીધા. નિકોલમાં મુંબઈના વેપારીને રોકીને સાડા ચાર લાખનો તોડ કર્યાની શાહી સુકાઈ નથી, ત્યાં નવી તોડની ઘટના પ્રકાશમાં આવી. 

અમદાવાદ પોલીસે ફરી એકવાર ખાખી વર્દીને બદનામ કરી છે. અમદાવાદ પોલીસે ફરી એકવાર તોડકાંડ કરીને ખાખી પર કાળો ડાઘ લગાવ્યો છે. અમદાવાદ પોલીસનો વધુ એક તોડ કાંડ સામે આવ્યો છે. વૈષ્ણોદેવી સર્કલ જતા ટોલનાકા પાસેની ઘટનામાં અમદાવાદ પોલીસે મસ્કતથી આવેલા વેપારીને જ લૂંટી લીધો. આ મામલે, ચાંદખેડા પોલીસે ચાર પોલીસ કર્મચારીઓ વિરૃદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પંકજભાઈ નામના વેપારી મસ્કતથી અમદાવાદ આવ્યા હતા. અમદાવાદ પોલીસના કર્મચારીઓએ વેપારીના સામાન તલાશી લઈને લીકરની બે બોટલો જમા કરી લીધી હતી. પોલીસ કર્મચારીઓએ વેપારીને પાસપોર્ટ જપ્ત કરીને કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી હતી. અને આ વાતને પતાવટ માટે દોઢ લાખ માંગ્યા હતા. પરંતું બાદમાં 20 હજાર રૂપિયામાં પોલીસે વેપારી સાથે સોદો કર્યો હતો અને તેની પાસે રહેલી લીકરની બંને બોટલો પડાવી લીધી હતી. આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસે ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 

સપ્ટેમ્બર, 2023 માં દંપતી સાથે તોડકાંડ કર્યો
ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત બાદ અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા શહેરમાં રાત્રિ દરમિયાન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે પોલીસે આ બાબતનો ફાયદો ઉઠાવીને એક દંપતી પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. દંપતી એરપોર્ટથી ટેક્સીમાં ઘરે જઈ રહ્યું હતું. તેમને રોકીને તમે જાહેરનામાનો ભંગ કર્યો છે કહીં ગુનો ન નોંધવા બે લાખની માગણી કરી હતી. અંતે 60 હજાર આપવાનું નક્કી થતા પોલીસકર્મીઓ ટેક્સીમાં બેસી ગયા અને દંપતીમાંથી યુવકને પોલીસની ગાડીમાં બેસાડી ATMમાંથી પૈસા ઉપડાવ્યા અને તે પૈસા પડાવી લીધા હતા. આ બાદ અમદાવાદ સોલા પોલીસે કરેલા તોડકાંડ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુઓમોટો દાખલ કરી હતી. સોલા પોલીસે કરેલા તોડકાંડને લઈ હાઈકોર્ટે આ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. સાથે જ તપાસ રિપોર્ટ રજૂ કરવા પોલીસ કમિશનરને આદેશ કર્યા હતા.  

નવેમ્બર, 2023 માં દિલ્હીના વેપારી સાથે તોડકાંડ કર્યો 
દિલ્હીનો કાનવ મનચંદા નામનો વેપારી વર્લ્ડકપ ફાઈનલની મેચ જોવા માટે અમદાવાદ આવ્યો હતો. નાના ચિલોડા પાસેથી કાનવ મનચંદા પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે ટ્રાફિકના પોલીસે તેમને અટકાવ્યા હતા. દિલ્હીના આ વેપારી પાસે દારૂની બોટલ હતી. તેથી પોલીસ તેમને કેસ કરવાની ધમકી આપી હતી. ત્યાર બાદ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાનું કહીને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફેરવ્યા હતા. બાદમાં કેસ પતાવવા માટે 2 લાખની માંગણી કરી હતી. જોકે, રકઝકના અંતે 20 હજારમાં પતાવટ થઈ હતી. અંતે કાનવ મનચંદાએ યુપીઆઈથી 20 હજાર રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. 
 

