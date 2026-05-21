/વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?, મોટું સસ્પેન્સ!

Gujarat Election 2027 : એક દેશ એક ચૂંટણી માટે બનેલી સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ ત્રણ દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી. મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, સીનિયર અધિકારીઓ સાથે તેમણે બેઠક કરી. જે બાદ જેપીસી અધ્યક્ષ પી. પી. ચૌધરીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાતમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી થશે. 2029માં વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગૂ થઈ શકે. જો એવું થયું તો 2032માં ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં થાય. જેની જગ્યાએ 2034માં ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે. 2034માં એકસાથે તમામ ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. બે વર્ષ માટે સરકારની અવધી વધારી શકાય છે.
One Nation One Election : વન નેશન, વન ઈલેકશન, JPCના સભ્યોની ત્રણ દિવસની બેઠકનું સમાપન થયું છે. ત્યારે 'એક દેશ એક ચૂંટણી' ને લઈને મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. JPCના અધ્યક્ષ પી.પી.ચૌધરીએ મહત્વનું નિવેદન આપતા કહ્યું કે, રાજ્યમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવશે. 2029માં વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગુ થઈ શકે છે. પરંતું વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગુ થયું તો 2032 માં ચૂંટણી નહીં થાય. 2027 બાદ પાંચ વર્ષે 2032માં વિધાનસભા ચૂંટણી નહિ યોજાય.
ચૂંટણીનો સમય બદલાઈ શકે છે - પી.પી.ચૌધરી
ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2027માં ગોવા સહિત દેશના 7 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાી છે. ત્યારે ગુજરાતની જેમ અન્ય રાજ્યોમાં પણ બીજી ચૂંટણીનો સમય બદલાઈ શકે છે. આ વિશે માહિતી આપતા જેપીસીના ચેરમેન પી.પી. ચૌધરીએ કહ્યું કે, જેપીસી વન નેશન વન ઈલેક્શન માટે વિવિધ રાજ્યોનો પ્રવાસ કરી રહી છે. ગુજરાત સાતમું રાજ્ય છે, જ્યાં જેપીસીએ પ્રવાસ કર્યો. અમે સામાન્ય નાગરિકોના વિચાર જાણ્યા છે. ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી. એક દેશ એક ચૂંટણી પીએમ મોદીની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ છે. દેશનો જે રિપોર્ટ આવ્યો, તેમાં ૭ લાખ કરોડનું નુકસાન થતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેથી દેશમાં એક સાથે ચૂંટણી થવી જોઈએ.
2027 માં કયા કયા રાજ્યની ચૂંટણી આવશે
પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, ગોવા, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર
૨૦૨૭ પછી વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગુ થશે
ગુજરાતમાં 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે JPC અધ્યક્ષે નિવેદન આપતા કહ્યું કે, સુધારા માટે અમે રાજ્યોમાં જઈને લોકોને સાંભળી રહ્યા છીએ. વન નેશન વન ઈલેક્શન મોટો ફેરફાર કહેવાય છે. આ અંગે પૂર્વ ન્યાયધીશો સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પહેલા ઈવીએમ ન હતા, છતાં બેલેટ પેપર પર મતદાન થતું. ગુજરાતમાં ૨૦૨૭ ની ચૂંટણી પછી પાંચ વર્ષ માટે સરકારની અવધિ રહેશે. ૨૦૨૭ પછી વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગુ થશે. તેથી એક સાથે ચૂંટણી લાગુ થયા બાદ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી ૨૦૩૪ માં થશે. ગુજરાતની ૨૦૨૭ ની વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરશે. બાકીના સમય માટેની સ્થિતિ પર કેન્દ્ર સરકાર નિર્ણય કરશે.
2027 વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ સરકાર 5 વર્ષની જ રહેશે
તેઓએ કહ્યું કે, કેટલાક રાજ્યોના સમયમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગુ થયા બાદ ૨૦૩૪ થી એક સાથે ચૂંટણીઓ યોજાશે. જોકે, 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ સરકાર 5 વર્ષની જ રહેશે. જો બિલ 2029 બાદ પાસ થઈને અમલવારી થઈ તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2032 માં કરાવવી કે 2034 માં તે નિયમો હવે નક્કી થશે. 2032 થી 2034 બે વર્ષ માટે સરકારની સમય અવધિ વધારી શકાય છે. 2032 થી 2034 ની બે વર્ષ માટે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ થઈ શકે છે.
