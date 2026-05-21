Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?, મોટું સસ્પેન્સ!

વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?, મોટું સસ્પેન્સ!

Gujarat Election 2027 : એક દેશ એક ચૂંટણી માટે બનેલી સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ ત્રણ દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી. મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, સીનિયર અધિકારીઓ સાથે તેમણે  બેઠક કરી. જે બાદ જેપીસી અધ્યક્ષ પી. પી. ચૌધરીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાતમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી થશે. 2029માં વન નેશન વન ઈલેક્શન લાગૂ થઈ શકે. જો એવું થયું તો 2032માં ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં થાય. જેની જગ્યાએ 2034માં ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે. 2034માં એકસાથે તમામ ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. બે વર્ષ માટે સરકારની અવધી વધારી શકાય છે.

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 21, 2026, 08:21 PM IST|Updated: May 21, 2026, 08:26 PM IST
વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?, મોટું સસ્પેન્સ!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું કંઈક મોટું થવાનું છે? વિદેશથી પરત ફરતા જ પીએમ મોદીએ કેમ બોલાવી મોટી બેઠક? જાણો

શું કંઈક મોટું થવાનું છે? વિદેશથી પરત ફરતા જ પીએમ મોદીએ કેમ બોલાવી મોટી બેઠક? જાણો

pm modi25 min ago
2

વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?

Gujarat election52 min ago
3

લગ્ન કર્યા વિના એક બાળકીની માતા છે મેલોની, જાણો તેમની લિવ-ઈન રિલેશનશિપ વિશે

Giorgia Meloni1 hr ago
4

તમે Mango Paglu છો? તો ગરમીથી રાહત આપે તેવું Chilled મેંગો ડેઝર્ટ ચોક્કસ ટ્રાય કરો

Mango1 hr ago
5

અમદાવાદ : નજર સામે 12 વર્ષ આરોપી ફિલ્મોમાં એક્ટિંગ કરતો હતો, ને પોલીસને ખબર પણ ન પડી

Ahmedabad2 hrs ago