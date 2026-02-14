Prev
એક સમાજ એક જાજમ એક રિવાજ : મારવાડી ચૌધરી સમાજે બનાવ્યું અનોખું બંધારણ

Marwadi Chaudhari Samaj Constitution : વાવ–થરાદ પંથકમા ઠાકોર રબારી નાઈ સમાજ બાદ  આંજણા મારવાડી ચૌધરી સમાજે સામાજિક સુધારણા માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. રાજેશ્વર ધામ ચાગડા ખાતે યોજાયેલી ભવ્ય બેઠકમાં એક સમાજ  એક જાજમ  એક રિવાજ” ના સૂત્ર સાથે નવા સામાજિક બંધારણને સર્વસંમતિથી આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:36 PM IST

એક સમાજ એક જાજમ એક રિવાજ : મારવાડી ચૌધરી સમાજે બનાવ્યું અનોખું બંધારણ

Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા ; ગુજરાતમાં વધુ એક સમાજે પોતાનું બંધારણ બનાવ્યું છે. મારવાડી ચૌધરી સમાજ દ્વારા સામાજિક બંધારણને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે. ‘એક સમાજ એક જાજમ એક રિવાજ’ મુજબ બંધારણ ઘડ્યું છે. જેમાં લગ્ન પ્રસંગ, મરણ પ્રસંગ, જન્મ પ્રસંગ, સીંમત, ગવાળા પ્રસંગ, વ્યસન, ઓઢામણી, સગપણ સાથે અન્ય મુદ્દાઓ બાબતે અનેક સુધારણા કર્યા છે. 

રાજેશ્વર ધામ ચાગડા ખાતે મારવાડી ચૌધરી સમાજની બેઠક મળી હતી. પાંચ પટી જેમાં થરાદરી, હિન્દવાણી, સાચોરી, વાવેચી, ડીસાવલી સહિતના વિસ્તારનું બંધારણ ઘડાયું છે. મહંત 108 દયારામજી મહારાજ ગાદીપતિ શ્રી રાજેશ્વરધામ શિકારપુરાની હાજરીમાં સમાજના આગેવાનોએ બંધારણની જાહેરાત કરી છે.   

આ વિશે મસાજના આગેવાન લક્ષ્મણભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, વાવ થરાદ જિલ્લાના થરાદ ખાતે પાંચ પટી પરગણા છે. જેમા થરાદરી, હિન્દવાણી, સાચોરી, વાવેચી અને ડીસાવલી વિસ્તારના આંજણા મારવાડી સમાજ આવે છે. તમામ આગેવાનોની હાજરીમાં લગ્ન, મરણ, જન્મ, બેબી શાવર, ગવાળા, ઓઢામણી, સગપણ અને વ્યસનના નિયમો બનાવાયા છે. જે મુજબ મામેરામાં 5 લાખની મર્યાદા, લગ્ન પણ સમૂહ લગ્નમાં કરવા, જમણ વાર પણ સાદો રાખવો જેવા તમામ પ્રસંગોને આવરી લેતું વિગતવાર બંધારણ ઘડાયું. 

આ વિશે આગેવાન થાનાભાઈ પટેલે કહ્યું કે, સમાજમાં એકતા રહે, ફિજુલખર્ચ અટકે અને કુરિવાજો બંધ થાય તે હેતુથી કડક નિયમો તથા દંડની જોગવાઈ પણ નક્કી કરાઈ છે, જેમાં નિયમ ભંગ કરનાર સામે ₹51,000 સુધીનો દંડ તથા સામાજિક કાર્યવાહીનો પ્રાવધાન રાખવામાં આવ્યો છે.

લગ્ન પ્રસંગે મર્યાદિત ખર્ચ અને મહેમાનો, ભેટ-વ્યવહાર પર નિયંત્રણ, ડીજે અને વ્યસન પર પ્રતિબંધ, મરણ પ્રસંગે સાદગીપૂર્ણ વિધિ, જન્મ અને અન્ય પ્રસંગોમાં દેખાવ ટાળવાની સૂચના સહિતના મહત્વપૂર્ણ સુધારાઓ સર્વસંમતિથી મંજૂર કરાયા છે. મહંતશ્રી 108 દયારામજી મહારાજ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સમાજના આગેવાનો દ્વારા બંધારણ અમલમાં મૂકવાનો દૃઢ સંકલ્પ લેવાયો.

સમાજના વડીલોનું માનવું છે કે આ નિર્ણયથી આવનારી પેઢીને સારા સંસ્કાર મળશે, સમાજ વધુ સંગઠિત બનશે અને “એક સમાજ – એક જાજમ – એક રિવાજ” નો સંદેશ પંથકભરમાં મજબૂત બનશે.

Marwadi Chaudhari SamajConstitutionsocial reformsમારવાડી ચૌધરી સમાજબંધારણસામાજિક સુધારણા

