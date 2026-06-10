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ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ છુપાયેલું છે 'બ્લેક ગોલ્ડ', ONGCને 600 તેલ કૂવા ખોદવા મળી મંજૂરી

India Oil-Gas Reserve: ખાડી દેશમાં યુદ્ધ બાદ ઉર્જા સંકટને કારણે ભારત હવે આ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આ વચ્ચે ONGCને ગુજરાતના મહેસાણા એસેટ હેઠળ આવતા 600 કૂવાઓ ખોદવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:28 PM IST
ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ છુપાયેલું છે 'બ્લેક ગોલ્ડ', ONGCને 600 તેલ કૂવા ખોદવા મળી મંજૂરી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ છુપાયેલું છે 'બ્લેક ગોલ્ડ', ONGCને તેલ કૂવા ખોદવા મળી મંજૂરી
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