માણાવદરમાં સોનાનો સૂરજ ઉગશે, ONGC એ મોટા ખજાનાની આશાએ મહાકાય મશીનથી ડ્રિલિંગ શરૂ કર્યું

ONCG Drilling In Manavadar : ONGC સૌરાષ્ટ્રમાંથી ગેસ-તેલનો ખજાનો મળશે? ONGCએ વર્લ્ડની બેસ્ટ ટીમ બોલાવી મહાકાય મશીનોથી ડ્રિલિંગ શરૂ કર્યું; જૂનાગઢ, પોરબંદર, રાજકોટ જિલ્લામાં સર્વે કરાવાયો હતો
Junagadh News : સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમવાર ગેસ તેલની શોધ માટે કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. ONGC દ્વારા માણાવદર તાલુકામાં ડ્રીલિંગ કામગીરી શરૂ થઈ છે. વર્ષ 2023 માં કંપની દ્વારા જીઓલોજીકલ સર્વે કરાયો હતો. આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમ અહીં કામ માટે ઉતારાઈ છે. આગામી સમયમાં માણાવદરના અન્ય વિસ્તારમાં પણ ડ્રિલીંગ કામગીરી કરાશે. જો ગેસ કે તેલ મળી આવશે તો માણાવદરમાં સોનાનો સૂરજ ઉગશે.
માણાવદરના મામલતદાર એમડી શુક્લાએ જણાવ્યું કે, સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમવાર જૂનાગઢ જીલ્લાના માણાવદર તાલુકામાં ગેસ અને તેલની શોધ માટે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ONGC દ્વારા માણાવદર તાલુકામાં ડ્રીલીંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, વર્ષ 2023 માં કંપની દ્વારા જીઓલોજીકલ સર્વે કરાયો હતો અને હવે તેના પર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, ONGC દ્વારા માણાવદર તાલુકામાં આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે, આગામી સમયમાં માણાવદરના અન્ય વિસ્તારમાં પણ કામગીરી કરવામાં આવનાર છે અને જો ગેસ કે તેલ મળી આવશે તો માણાવદરમાં સોનાનો સૂરજ ઉગશે
ONGC (ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન)કંપનીએ થોડા સમય પહેલા સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં સરવે કર્યો હતો. જેમાં જુનાગઢ, પોરબંદર, રાજકોટના 500 ચોરસ મીટરના વિસ્તારમાં ઓએનજીસીની ટીમે ફરીને ડેટા એકત્રિત કર્યો હતો. જેમાં અહીંની માટી લઈ જઈને ONGC માં તપાસ કરીને પ્રોસેસ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે હવે ટેસ્ટીંગ બાદ સૌરાષ્ટ્રમાં તેનો બીજો રિસર્ચ તબક્કો શરૂ કરાયો છે.
હાલ ઓએનજીસી કંપની દ્વારા 100 જેટલા હાઇ ક્લાસ એન્જિનિયરો 24 કલાક વર્લ્ડ બેસ્ટ ડ્રિલિંગની કામગીરી કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને માણાવદર પંથકાં જમીનની 4 કિલોમીટર અંદર ટેકનોલોજીની મદદથી ડ્રિલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
જો ગેસ કે તેલનો ભંડાર મળશે તો શું થશે
જો આ પંથકમાં ગેસ કે તેલના ભંડાર મળશે તો માણાવદરનું નસીબ ચમકશે. માણાવદર પંથક એક સમયે માન્ચેસ્ટર ગણાતું હતું, વેજિટેબલ ઘી અને કપાસ ક્ષેત્રે માણાવદર ઉત્પાદનમાં મોખરે હતું અને જે દુનિયાના અનેક વિસ્તારોમાં એક્સપોર્ટ કરાતું હતું. આ ઉદ્યોગ પડી ભાંગવાને કારણે માણાવદર પંથક પછાત થઇ ગયો હતો. જો આ વિસ્તારમાં ઓઇલ કે ગેસ કે કોઇ ખનીજનો જથ્થો મળે તો માણાવદરનો ભરપૂર વિકાસ થઇ શકે એમ છે.
