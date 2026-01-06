Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગાંધીનગર મનપાની વધુ એક બેદરકારી આવી સામે, ગિફ્ટ સિટીમાં ખુલ્લી ગટર બની બાળકના મોતનું કારણ

Gandhinagar News: ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીની લેબર કોલોનીમાં ગટરમાં બાળક પડ્યાની ઘટના સામે આવી છે. ગિફ્ટ સિટી વિસ્તારમાં ફાયર સ્ટેશન પાછળ આવેલી લેબર કોલોનીમાં ખુલ્લી ગટરમાં ઝારખંડનું છ વર્ષનું બાળક પડ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર ટીમે પહોંચીને બાળકનું રેસ્ક્યુ કરાયું. જ્યારબાદ બાળકને સારવાર અર્થે 108 દ્વારા ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન બાળકનું મોત નીપજ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:26 PM IST

ગાંધીનગર મનપાની વધુ એક બેદરકારી આવી સામે, ગિફ્ટ સિટીમાં ખુલ્લી ગટર બની બાળકના મોતનું કારણ

Gandhinagar News: ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી છે. એક તરફ રાજ્યની રાજધાની ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ ટાઇફોઇડના કેસો નોંધાયા છે. તો બીજી તરફ ગિફ્ટ સિટી વિસ્તારમાંથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવ્યા છે. અહીં ખુલ્લી ગટરમાં પડી જવાથી એક 6 વર્ષના બાળકનું મોત નીપજ્યું છે. તંત્રની બેદરકારીને કારણે વધુ એક માસૂમે પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આ ઘટના ગિફ્ટ સિટીની લેબર કોલોનીમાં બની છે. અહીં ઝારખંડનું એક 6 વર્ષનું બાળક અચાનક ત્યાં આવેલી ખુલ્લી ગટરમાં ખાબક્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ઘટનાની જાણ થતા જ ગાંધીનગર ફાયર ટીમનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ફાયરના જવાનોએ ભારે જહેમત બાદ ગટરમાંથી બાળકને બહાર કાઢ્યું હતું. રેસ્ક્યુ સમયે બાળકની હાલત અત્યંત ગંભીર હતી, જેથી તેને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યું હતું. જો કે, હોસ્પિટલમાં ટૂંકી સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું.

તંત્રની બેદરકારી પર સવાલો
આ ઘટનાને પગલે લેબર કોલોનીમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. જો કે, હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે, બાળક ગટરમાં કઈ રીતે પડ્યું, પરંતુ આ ઘટનાએ વહીવટી તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. વીઆઈપી ગણાતા ગિફ્ટ સિટી વિસ્તારમાં ગટર કેમ ખુલ્લી હતી? લેબર કોલોની જેવા ગીચ વિસ્તારોમાં સુરક્ષાના સાધનોનો અભાવ કેમ છે? શું જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કોઈ કડક પગલાં લેવામાં આવશે? 

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

gift cityOpen Drainagechild accidentગિફ્ટ સિટીખુલ્લી ગટર

