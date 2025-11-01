Prev
ગુજરાતના 16 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ, IMDએ બે દિવસ ભારે વરસાદની કરી આગાહી, જાણો

IMD Alert: ગઈકાલના હવામાનની વાત કરીએ તો, રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ પ્રદેશના અનેક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક સ્થળો અને દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે.
 

Nov 01, 2025, 07:35 PM IST

IMD Alert: ચક્રવાત મોન્થાની અસર ઓછી થતાં, ગુજરાતમાં વરસાદ ધીમે ધીમે ઓછો થયો છે અને આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં સંપૂર્ણપણે બંધ થવાની ધારણા છે. જોકે, હવામાન વિભાગે શનિવાર અને રવિવારે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. વિભાગે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરીને ગુજરાતના 16 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે 

યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું

આ 16 જિલ્લાઓમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ખેરા, આણંદ, મહિસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, દાહોદ અને છોટા ઉદેપુરનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વિભાગે શનિવાર મોડી સાંજ સુધી આ આગાહી જાહેર કરી છે.

આગામી બે દિવસ આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગે 1 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છત્તરપુર, વડોદરા, નવસારી, વલસાડ, તાપી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ, દીવ અને ડીસામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ 30 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે વીજળીના કડાકા અને ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.

2 તારીખની વરસાદની આગાહી

2 નવેમ્બર, રવિવાર માટે, હવામાન વિભાગે રાજ્યના ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓમાં ઘણા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, અને દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ વિસ્તારો, વડોદરા સહિત અનેક સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે. ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં વરસાદની આગાહી છે.

રાજ્યના આ વિસ્તારોમાં ગઈ કાલે વરસાદ પડ્યો હતો

શનિવારે સવારે 8.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ વિસ્તારમાં ઘણી જગ્યાએ વરસાદ પડ્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લાના છૂટાછવાયા વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને ઉત્તર ગુજરાતના છૂટાછવાયા વિસ્તારો સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો. કચ્છમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું. રાજકોટમાં સૌથી વધુ 39 મીમી વરસાદ પડ્યો, ત્યારબાદ પોરબંદરમાં 27 મીમી, સુરતમાં 12 મીમી, ભાવનગર અને બરોડામાં 9 મીમી, વેરાવળમાં 7 મીમી અને અમરેલી અને ડાંગમાં 4 મીમી વરસાદ પડ્યો.

હવામાનની સ્થિતિ

પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર ગઈકાલે રચાયેલું ડિપ્રેશન પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વ તરફ આગળ વધ્યું અને નબળું પડીને એક સ્પષ્ટ નીચા દબાણવાળા ક્ષેત્રમાં ફેરવાઈ ગયું. તે આજે, શનિવારે સવારે 5:30 વાગ્યે પૂર્વ-મધ્ય અને નજીકના ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર પર કેન્દ્રિત હતું, તેની સાથે સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી 5.8 કિમી સુધી ચક્રવાતી પરિભ્રમણ હતું. તે આજે 1 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સવારે 8.30 વાગ્યા સુધી આ જ પ્રદેશ પર રહેશે. તે પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વ તરફ ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર પાર કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને નજીકના ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર કિનારા તરફ આગળ વધવાની અને આગામી 24 કલાક દરમિયાન ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્રમાં નબળું પડવાની સંભાવના છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

