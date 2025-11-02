ગુજરાતના બે જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ, જ્યારે 4 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ, જાણો 5 તારીખ સુધી ક્યા પડશે વરસાદ
Gujarat Rain Alert: આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે. અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશનને કારણે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે આ ડિપ્રેશન હવે નબળું પડી ગયું છે, જેના કારણે વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો થયો છે. હવામાન વિભાગનો અંદાજ છે કે 5 નવેમ્બર પછી રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતા લગભગ નહિવત્ રહેશે. જોકે, સાવચેતી રૂપે, બંદરો પર સિગ્નલ નંબર 3 રાખવામાં આવ્યું છે.
Gujarat Rain Alert: આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે, જોકે અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન નબળું પડી ગયું છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કચ્છ, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને જામનગર માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 5 નવેમ્બર પછી વરસાદ ઓછો થવાની આગાહી છે. સવારે અમદાવાદ અને બોટાદમાં પણ ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળ્યું હતું.
ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન સામાન્યથી ઉપર અને સામાન્ય રહેશે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં સામાન્યથી સામાન્યથી ઉપર રહેવાની આગાહી છે, અને બાકીના પ્રદેશમાં સામાન્ય રહેવાની આગાહી છે. પ્રદેશના ઘણા સ્થળોએ લઘુત્તમ તાપમાન 23 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું છે.
દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
ઓરેન્જ એલર્ટ: દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, મધ્યમ વરસાદની આગાહી સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
યલો એલર્ટ: કચ્છ, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને જામનગરની આસપાસના વિસ્તારો માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અહીં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ બધા જિલ્લાઓમાં 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગ કહે છે કે જૂનાગઢમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. ગિરનાર ટેકરીઓ અને ભવનાથ ક્ષેત્રમાં વરસાદી મોસમ એક્ટિવ છે. હવામાન વિભાગ કહે છે કે સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ, ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક સ્થળોએ અને કચ્છમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. શનિવારે રાત્રે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, બાકીના પ્રદેશમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી.
અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની ચેતવણી
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી ત્રણ દિવસમાં ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ઘણી જગ્યાએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રમાં વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે, અને સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં શુષ્ક હવામાનની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ અને બોટાદમાં ગાઢ ધુમ્મસ
આજે સવારે અમદાવાદના ઘણા વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ ગયું હતું, જેના કારણે હિલ સ્ટેશન જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જેના કારણે વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમદાવાદના SG હાઇવે પર વાહનચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ કરવાની ફરજ પડી હતી. તે જ સમયે, બોટાદમાં રાત્રિથી ગાઢ ધુમ્મસ હતું, જેના કારણે લોકોને 10 ફૂટ દૂરથી પણ જોવાનું મુશ્કેલ બન્યું હતું.
