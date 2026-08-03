/અંગદાન દિવસ: અંગદાનમાં પાછળ ગુજરાત! છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કયા અંગોનું કેટલું થયું દાન? જાણો

દર વર્ષે 3 ઓગસ્ટનો દિવસ દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસ ભારતમાં અંગદાન અને અંગ પ્રત્યારોપણની દિશામાં જાગૃતતા ફેલાવવા માટે સમર્પિત છે. વર્ષ 1994માં 3 ઓગસ્ટના રોજ દેશમાં પહેલી સફળ મૃત દાતા હ્રદય પ્રત્યારોપણ સર્જરી થઈ હતી. આ ઐતિહાસિક ઉપલબ્ધિની યાદમાં આ દિવસ અંગદાન દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે માત્ર અંગદાતા અને તેમના પરિવારોના મહાન બલિદાનને જ યાદ કરાય છે એવું નથી પરંતુ સમાજમાં એવો સંદેશ પણ આપવામાં આવે છે કે એક વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ પણ તેના અંગો અનેક લોકોને નવું જીવન આપી શકે છે. જો કે આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો અંગદાન કરવામાં ગુજરાત તમિલનાડુ અને મહારાષ્ટ્ર કરતા અંગદાનમાં પાછળ છે.
ગુજરાતમાં 7 વર્ષમાં 657 લોકોએ કર્યું અંગદાન
કયા કયા અંગો દાન કરી શકાય?
મૃતકોના અંગદાનમાં ગુજરાતનો નંબર
વર્ષ 2024ના આંકડા જોઈએ તો મૃત વ્યક્તિઓના અંગદાન જોઈએ તો આ યાદીમાં ટોચ 10 રાજ્યો જોઈએ તો ગુજરાતનો 4થો નંબર આવે છે. જ્યારે તમિલનાડુ 258 અંગદાતાઓ સાથે પહેલા નંબરે, કર્ણાટક 162 મૃત અંગદાતાઓ સાથે બીજા નંબરે મહારાષ્ટ્ર 159 અંગદાતાઓ સાથે ત્રીજા નંબરે અને ગુજરાત 119 અંગદાતાઓ સાથે ચોથા નંબરે જ્યારે તેલગંણા 102 અંગદાતાઓ સાથે પાંચમા નંબરે છે.
ગુજરાતમાં અંગદાનના આંકડા
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કયા અંગોનું કેટલું થયું દાન? (2021 થી 31 જુલાઈ 2025 સુધીના કુલ આંકડા)
કુલ અંગદાનના આંકડા
ગુજરાતમાં હજુ જાગૃતિની જરૂર!
આ આંકડા જોઈએ તો ગુજરાતમાં હજુ પણ અંગદાન પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવાની જરૂર છે. જાણકારો માને છે કે ગુજરાતમાં શાળાઓ, કોલેજોમાં અંગદાન પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે સેમિનારો યોજવાની જરૂર છે. કોણ અંગદાન કરી શકે અને કઈ સ્થિતિમાં અંગદાન થઈ શકે એવી જાગૃતિ હજુ જોઈએ એવી લોકોમાં જોવા મળતી નથી.
અંગદાનમાં કયા રાજ્યો મોખરે?
જો વર્ષ 2013થી લઈને 2024 સુધીના આંકડા જોઈએ તો દેશમાં સૌથી વધુ અંગદાન જોવા મળ્યું હોય તેવા રાજ્યોમાં 28056 અંગદાન સાથે દિલ્હી સૌથી આગળ, ત્યારબાદ 14137 અંગદાન સાથે તમિલનાડુ, 11236 અંગદાન સાથે મહારાષ્ટ્ર ત્રીજા નંબરે અને 5539 અંગદાન સાથે ગુજરાત સાતમા સ્થાને જોવા મળ્યું. અન્ય રાજ્યો સાથે સરખાવીએ તો ગુજરાતમાં અંગદાનની ગતિ ધીમી જોવા મળી રહી છે. જે દર્શાવે છે કે જનજાગૃતિ ફેલાવવાની ખુબ જરૂર છે. જો કે રાહતની એક વાત એ પણ છે કે 2019ની સરખામણીએ 2024માં બમણાથી વધુનો વધારો પણ જોવા મળ્યો છે.
...તો સ્થિતિ સુધરી શકે
અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલની જ જો વાત કરીએ તો વર્ષ 2020થી 2025 દરમિયાન કુલ 445 બ્રેઈનડેડ જાહેર થયા હતા. તેમાંથી માત્ર 223 મૃતકોના પરિજનો અંગદાન માટે સહમત થયા હતા. જો આ આંકડો વધુ જોવા મળ્યો હોત તો પરિસ્થિતિ સુધરી શકે. અંગદાનની જાગૃતતા ફેલાવવી જરૂરી છે.
કઈ રીતે થઈ શકે અંગદાન?