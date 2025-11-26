અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનથી અર્થતંત્રને પણ મળશે વેગ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો થશે વિકાસ
commonwealth games 2030: ગુજરાત અને ભારત માટે ગર્વની ક્ષણ છે. અમદાવાદને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030ની યજમાની મળી છે. આ યજમાનીને કારણે શહેરના વિકાસમાં વધારો થવાનો છે. આ ગેમ્સના આયોજનથી અર્થતંત્રને પણ ફાયદો થશે અને નવી નોકરીઓ પણ ઉભી થશે.
CWG 2030: આજ વિશ્વ અને ભારત બંને માટે ગૌરવનો દિવસ છે. ગુજરાત અને ખાસ કરીને અમદાવાદ માટે. હવે ફક્ત આપણા દેશનું જ નહીં, પરંતુ આખી કોમનવેલ્થની દ્રષ્ટિનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે અમદાવાદ. કારણ કે અમદાવાદ હવે 2030ના કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું યજમાની કરશે. જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
આપણા ગુજરાતનો ડંકો હવે દેશમાં જ નહીં, વિશ્વમાં વાગી રહ્યો છે. હા, વર્ષ 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અમાણા અમદાવાદમાં યોજાશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશને આની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ એક મોટી સિદ્ધિ છે, જે ગુજરાતની લાંબા સમયની તૈયારીઓનું પરિણામ છે.
વર્ષ 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આપણા અમદાવાદમાં યોજાશે
તો શું છે આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ?. આ એક મલ્ટી-સ્પોર્ટ ઇવેન્ટ છે, જેમાં કોમનવેલ્થ દેશોના એથ્લીટ્સ ભાગ લે છે. દર ચાર વર્ષે યોજાતી આ ગેમ્સમાં એથ્લેટિક્સ, સ્વિમિંગ, વેઇટલિફ્ટિંગ જેવી 15થી વધુ સ્પોર્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ વખતે અમદાવાદ બે નવી અથવા પરંપરાગત સ્પોર્ટ્સ પણ પ્રસ્તાવિત કરી શકે છે.
શું છે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ?
આ એક મલ્ટી-સ્પોર્ટ ઇવેન્ટ
કોમનવેલ્થ દેશોના એથ્લીટ્સ ભાગ લે છે
દર 4 વર્ષે યોજાતી ગેમ્સ
એથ્લેટિક્સ, સ્વિમિંગ, વેઇટલિફ્ટિંગ જેવી 15થી વધુ રમત
કોમનવેલ્થનો ઈતિહાસ ઘણો જૂનો છે. 1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટનમાં બ્રિટિશ એમ્પાયર ગેમ્સ તરીકે શરૂ થયેલી આ ગેમ્સ 1954માં બ્રિટિશ એમ્પાયર એન્ડ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ બની અને 1978થી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતે છેલ્લે 2010માં દિલ્હીમાં આનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં અનેક મેડલ્સ જીત્યા હતા.
શું છે કોમનવેલ્થનો ઈતિહાસ?
1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટનમાં બ્રિટિશ એમ્પાયર ગેમ્સ તરીકે શરૂઆત
1954માં બ્રિટિશ એમ્પાયર એન્ડ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ બની
1978થી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તરીકે ઓળખાય છે
ભારતે છેલ્લે 2010માં દિલ્હીમાં આયોજન થયું હતું
અમદાવાદમાં ઓલિમ્પિક માટે તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. મોટેરા સ્ટેડિયમ જેવા વર્લ્ડ-ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદનું લક્ષ્ય 2036નું ઓલિમ્પિક્સનું છે, અને આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તે તરફનું મોટું પગલું છે.
અમદાવાદનું લક્ષ્ય 2036નું ઓલિમ્પિક્સનું છે
આ આયોજનથી અમદાવાદને શું ફાયદો થશે? પ્રથમ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં મોટું રોકાણ થશે...નવા સ્ટેડિયમ્સ, રોડ્સ અને હોટેલ્સ બનશે. ટુરિઝમમાં વધારો થશે, હજારો જોબ્સ ઊભા થશે. અર્થતંત્રને બૂસ્ટ મળશે, અને સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર વિકસશે. આ ગુજરાતના યુવાનો માટે પ્રેરણા બનશે.
શું થશે ફાયદો?
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં મોટું રોકાણ થશે
નવા સ્ટેડિયમ્સ, રોડ્સ અને હોટેલ્સ બનશે
ટુરિઝમમાં વધારો થશે, હજારો જોબ્સ ઊભા થ
અર્થતંત્રને બૂસ્ટ મળશે, સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર વિકસશે
આ તૈયારીઓ આખરે રંગ લાવી છે. 2030માં અમદાવાદ વિશ્વના નકશા પર ચમકશે, અને 2036ના ઓલિમ્પિક્સ તરફનો માર્ગ વધુ મજબૂત બનશે. ગુજરાતનો આ વિજય આપણા બધાનો છે.
