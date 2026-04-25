હોમGujaratઆપણી દીકરીની છેડતી થઈ છે... પાટીદાર સમાજમાં મેસેજ ફર્યો ને સુરતમાં બબાલ થઈ, જુઓ ઘટના સાથે જોડાયેલા 10 વીડિયો

આપણી દીકરીની છેડતી થઈ છે... પાટીદાર સમાજમાં મેસેજ ફર્યો ને સુરતમાં બબાલ થઈ, જુઓ ઘટના સાથે જોડાયેલા 10 વીડિયો

Minor Girl Harassment Surat : સુરતમાં શુક્રવારે રાતે પાટીદાર દીકરીની લાજ પર વાત આવતા આખો સમાજ ભેગો થઈ ગયો હતો. વાયુવેગે વાત ફેલાતા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ટોળેટોળા ભેગા થઈ ગયા હતા... આખરે શું થયું હતું, કેવી રીતે સગીરાન છેડતી થઈ તે જાણીએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 25, 2026, 02:17 PM IST

આપણી દીકરીની છેડતી થઈ છે... પાટીદાર સમાજમાં મેસેજ ફર્યો ને સુરતમાં બબાલ થઈ, જુઓ ઘટના સાથે જોડાયેલા 10 વીડિયો

Surat Molestation Case : સુરતના અલથાણમાં સગીરાની છેડતી બાદ લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. ન્યાયની માંગ સાથે પાટીદાર સમાજના લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. આજે ભારે ભીડની વચ્ચે પોલીસે આરોપી મોહમ્મદ અઝીઝનું સરઘસ કાઢ્યું હતું. ટોળામાંથી આરોપી પર ટપલીદાવ થયો હતો. સુરતની આ ઘટના ભારે ચર્ચા જગાવી રહી છે. આખરે શું થયું હતું, અને કેવી રીતે પાટીદાર સમાજમાં આક્રોશ ફેલાયો તેના પર એક નજર કરીએ. 

સુરતમાં રાતે શું થયુ હતું
સુરતના અલથામ વિસ્તારમાં 12 વર્ષની સગીરા નિત્યક્રમ મુજબ રોજ ટ્યુશન જતી હતી. ત્યારે એક 40 વર્ષીય મુસ્લિમ યુવક તેની રોજ છેડતી કરતો હતો. આ બાદ સગીરાએ તેના પરિવારજનોને જાણ કરી હતી. જેના બાદ પરિવારે વોચ ગોઠવીને યુવકને પકડી પાડ્યો હતો. આ બાદ યુવકને પોલીસના હવાલે કરાયો હતો. 

આ બાદ સુરતમાં મામલો બિચક્યો હતો. જોતજોતામાં પાટીદાર સમાજના ગ્રુપમાં દીકરીની છેડતીના મેસેજ વાયરલ થયા હતા. જોતજોતામાં તો સુરત પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ટોળેટોળા ભેગા થઈ ગયા હતા. 

પાટીદાર ગ્રુપમાં મેસેજ ફરતા જ મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો પોલીસ સ્ટેશનની બહાર આવી ગયા હતા. લોકોમાં એટલો ગુસ્સો હતો કે, પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જ લોકોનો આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. 

સ્થાનિકોએ આરોપી યુવકને પોલીસની વેનમાંથી બહાર કાઢીને બરાબરનો મેથીપાક ચખાડ્યો હતો. ટોળાને વિખેરવા માટે પોલીસને લાઠીચાર્જ પણ કરવો પડ્યો હતો. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

