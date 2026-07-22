/ધોળકામાં 4-દિવસીય રમતોત્સવ યોજાયો: કબડ્ડી, એથ્લેટીક્સ, વોલીબોલ અને ખો-ખોમાં ખેલાડીઓએ બતાવ્યું કૌશલ્ય

ધોળકાઃ જિલ્લા રમત-ગમત અધિકારી કચેરી (અમદાવાદ ગ્રામ્ય) અને ધોળકા તાલુકા વ્યાયામ પ્રચારક મંડળના સંયુક્ત ઉપક્રમે શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-2026 માટેની એસ.જી.એફ.આઈ. (SGFI) તાલુકા કક્ષાની વિવિધ રમત-ગમત સ્પર્ધાઓનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોળકા સ્થિત ચિલીકુઈ ખાતે આવેલ સિદ્ધાર્થ એજ્યુકેશન કેમ્પસમાં તા. 20 જુલાઈથી 23 જુલાઈ 2026 દરમિયાન આ ચાર દિવસીય સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. આ રમતોત્સવમાં ધોળકા તાલુકાની વિવિધ શાળાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ અને બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.
આ રમતોત્સવના પ્રથમ દિવસે તા. ૨૦ જુલાઈના રોજ કબડ્ડી સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જેમાં તાલુકાની વિવિધ શાળાઓના ૨૦૦ જેટલા ભાઈઓ અને બહેનોએ ભાગ લઈને રોમાંચક મુકાબલા પેશ કર્યા હતા. ત્યારબાદ બીજા દિવસે તા. 21 જુલાઈના રોજ યોજાયેલ એથ્લેટીક્સ સ્પર્ધાઓમાં ૨૫૦થી વધુ ખેલાડીઓએ દોડ, કૂદ અને વિવિધ થ્રો (ફેંક) ની સ્પર્ધાઓમાં પોતાનું કૌશલ્ય દાખવ્યું હતું. આયોજક શાળા અને કાર્યકરો દ્વારા દૂર-દૂરથી આવેલ તમામ શાળાઓના ખેલાડીઓ માટે રહેવા તથા જમવાની ઉત્કૃષ્ટ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
સ્પર્ધાના ત્રીજા દિવસે તા. 22 જુલાઈના રોજ વોલીબોલની રમતનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં 17 જેટલી અલગ-અલગ શાળાઓની ટીમો વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી હતી. અંતિમ દિવસ એટલે કે 23 જુલાઈએ ખોખો-સ્પર્ધા યોજાશે.
આ ચાર દિવસની યોજાયેલી વિવિધ સ્પર્ધામાં વિજેતા બનનાર ખેલાડીઓ હવે આગામી સમયમાં જિલ્લા કક્ષાએ યોજાનાર સ્પર્ધામાં ધોળકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.