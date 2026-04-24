Prev
Next
હોમGujarati

'અમે પાંચ, અમારા પચ્ચીસ'! દરેક મુસ્લિમ ચાર લગ્ન... ઓવૈસીએ કચ્છમાં BJP-RSS પર કર્યા પ્રહાર

Asaduddin Owaisi: ઓવૈસીએ કહ્યું કે, 'ભાજપ-આરએસએસવાળાઓએ એક નેરેટિવ ફેલાવી રહ્યું છે કે, મુસ્લિમો ચાર લગ્ન કરે છે, અરે જણાવો કોણ કરે છે? જો કે, અમે કરી શકીએ છીએ. મારા જેવા એક જ માંડ સંભાળી શકે છે... હું પરેશાન છું. જણાવો કોણ કરે છે? 40 વર્ષથી અમારા પર આ ખોટા આરોપો લગાવી રહ્યા છે.'

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:17 PM IST
  • ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ઓવૈસીની એન્ટ્રી
  • મુસ્લિમો નહીં પણ અન્ય ધર્મોમાં વધુ છે બીજી પત્નીઓ: ઓવૈસી
  • AIMIM પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ સરકાર પર કર્યા પ્રહાર

Trending Photos

Asaduddin Owaisi: ગુજરાતમાં ચાલી રહેલી સ્થાનિક ચૂંટણીઓના પ્રચાર માટે ગુજરાત પહોંચેલા AIMIM પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કચ્છથી ભાજપ અને આરએસએસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ભુજ પ્રવાસ દરમિયાન દેશભરમાં મુસ્લિમ સમાજના નેતૃત્વનો દાવો કરનારા ઓવૈસીએ કહ્યું કે, 'દાદાનું બુલડોઝર નહીં ચાલે, બાબાનું બુલડોઝર નહીં ચાલે. દેશ બાબાસાહેબના બંધારણથી ચાલશે. આજે તમે સત્તામાં છો, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં જ્યારે તમે સત્તામાં નહીં હોવ, ત્યારે શું થશે? તમારે ખોટા નેરેટિવ બનાવવાથી બચવું જોઈએ. મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ ન કરવા જોઈએ. અહીં સ્થિતિ યોગ્ય નથી, તેથી હું અહીં સિદ્ધાંતોની વાત કરવા આવ્યો છું.'

જનગણનામાં એ પણ ગણવામાં આવે કે કોણે કેટલા લગ્ન કર્યા: ઓવૈસી
ગુજરાતના ભુજમાં એક ચૂંટણી રેલીમાં આપેલા ભાષણમાં, ઓવૈસીએ સરકાર પાસે માંગ કરી કે, જનગણનામાં એક એવું કોલમ સામેલ કરવામાં આવે જેમાં એ જણાવવામાં આવે કે કોની બીજી પત્ની છે અને કઈ વ્યક્તિએ કેટલા લગ્ન કર્યા છે, જેથી સત્ય સામે આવી શકે. જેથી એ ખબર પડી શકે કે મુસ્લિમોને બદલે, અન્ય સમુદાયોના લોકોની બીજી પત્નીઓ વધુ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

'અમે પાંચ-અમારા પચ્ચીસ' ખોટું!
ઓવૈસીએ મુસ્લિમ સમુદાયની સભાને સંબોધતા કહ્યું કે, 'આ એક ભ્રામક કહાની છે કે, મુસ્લિમોની ત્રણ પત્નીઓ હોય છે અને તેઓ ઘણા બધા બાળકો પેદા કરે છે. તમે લોકો તમારા ધર્મમાં જુઓ, બીજી તરફ કેવી રીતે RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત તો હવે પોતે તમામ હિન્દુઓને ઓછામાં ઓછા ત્રણ બાળકો પેદા કરવાનું આહ્વાન કરી રહ્યા છે.' ઉલ્લેખનીય છે કે, કેટલાક દક્ષિણપંથી સંગઠનો કહે છે કે મુસ્લિમો ડેમોગ્રાફી બદલવા માટે ચાર લગ્ન કરે છે અને આ રીતે એક પતિ અને ચાર પત્નીઓથી ઘણા બાળકો પેદા થાય છે. આ રીતે આ કથિત નિવેદન અસ્તિત્વમાં આવ્યું - 'અમે પાંચ અને અમારા પચ્ચીસ'. ઓવૈસીએ આ જ નેરેટિવનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

UCC, ટ્રિપલ તલાક અને વક્ફ એક્ટ મુસ્લિમ વિરોધી: ઓવૈસી
UCC, CAA, ત્રણ તલાક અને વક્ફ એક્ટ મુસ્લિમ વિરોધી હોવાની સાથે અન્યાયી કાયદા છે.
જ્યાં સુધી ભારતના મુસ્લિમોને તેમનો અધિકાર નહીં મળે ત્યાં સુધી ભારત વિશ્વગુરુ બની શકે નહીં.
જ્યારે કોંગ્રેસ હતી, ત્યારે અશાંતિ હતી. ભાજપ છે તો જુલમ છે. નફરત ક્યારેય ખતમ નહીં થાય, આ યાદ રાખજો.

આ રીતે ઓવૈસીએ મુસ્લિમ મતદારોને પોતાની પાર્ટી સાથે જોડાવા અને ચૂંટણીમાં જીત અપાવવાની અપીલ કરી છે. નોંધનીય છે કે, અસદુદ્દીન ઓવૈસી ઘણા દિવસોથી ગુજરાતમાં કેમ્પ નાખીને બેઠા છે. ગત રવિવારે સુરતના મુસ્લિમ બહુલ લીંબાયત વિસ્તારમાં જનસભા કરતા ઓવૈસીએ કહ્યું કે, 1947ના ભાગલા માટે મુસ્લિમો નહીં, પરંતુ કોંગ્રેસ જવાબદારોમાં સામેલ હતી.

અમે કોઈની બી-ટીમ નથી: ઓવૈસી
ગુજરાતમાં ઓવૈસીએ એમ પણ કહ્યું કે, AIMIM પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ નથી. જો કોઈ એક પાર્ટી ભાજપની આંખમાં આંખ મિલાવીને પોતાની માંગણીઓ મનવી શકતી હોય તો તે AIMIM છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad NewsHam Panch Hamare PachhisAIMIM president Asaduddin Owaisiઅસદુદ્દીન ઓવૈસીઓવૈસીની ગુજરાત મુલાકાત

Trending news