અજીબોગરીબ કિસ્સો! ત્રણ વર્ષ અગાઉ ચોરાયેલી બાઈકનો મેમો આવતા માલિક આશ્ચર્યમાં મૂકાયો!

Chhota Udepur News: બોડેલીમાંથી ત્રણ વર્ષ અગાઉ ચોરાયેલ બાઈકનો મેમો આવતા માલિક આશ્ચર્યમાં મુકાયા. બોડેલીમાં ચોરાયેલ બાઈકનો માલિકને ઇ મેમો મળ્યો પરંતુ અત્યાર સુધી બાઈક ન મળ્યું. ત્રણ વર્ષ અગાઉ બાઈક ચોરાય ગયેલ હોવાની ફરિયાદ બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલ છે. બાઈક કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં વપરાતી હોવાની માલિકને શંકા. અચાનક બાઈક માલિકના મોબાઈલ પર રૂ.500 નો ઇ મેમો આવ્યો. મેમામાં હેલ્મેટ વિના બાઈક ચલાવતા હોવાનો ઉલ્લેખ. જેમાં બાઈક ચાલકનો ફોટો પણ સ્પષ્ટ પણે દેખાઈ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:22 PM IST

અજીબોગરીબ કિસ્સો! ત્રણ વર્ષ અગાઉ ચોરાયેલી બાઈકનો મેમો આવતા માલિક આશ્ચર્યમાં મૂકાયો!

Chhota Udepur News: બોડેલી વિસ્તારમાંથી પોણા ત્રણ વર્ષ પહેલાં ચોરાયેલી બાઈકનો મેમો આવતા બાઈકનો માલિક આશ્ચર્ય મુકાયો છે. બાઈક માલિકને ઈ-મેમો મળ્યો પરંતુ બાઈક હજુ સુધી મળી નથી. બાઈક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં વપરાઈ રહી હોવાની આશંકાને લઇ બોડેલી પોલીસ મથકે રજૂઆત કરી.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલીના દ્વારકાધીશ મંદિરની બાજુમાંથી 28 12, 2022ના રોજ વેપારીની યોગા ડ્રિમ GJ34 C 7891 નંબરની બાઈક ચોરાઈ ગઈ હતી. બાઈકના માલિક જાવીદભાઈ ખત્રીએ બોડેલી પોલીસ મથકમાં અરજી કરી હતી. પરંતુ પોણા ત્રણ વર્ષ બાદ પણ બાઈક મળી નથી. 

હવે અચાનક જ બાઈક માલિકના મોબાઈલ પર રૂ. 500નો ઈ-મેમો આવ્યો. મેમોમાં હેલ્મેટ વિના બાઈક ચલાવતા હોવાથી ઈ મેમો આપવામાં આવ્યો છે જેમાં બાઈક ચલાવનારનૉ ફોટો પણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાઇ રહ્યો છે. ચોરાયેલી બાઈક હજુ સુધી મળી નથી છતાં, તેનો મેમો આવતા માલિક આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયો છે માલિકે બોડેલી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ને જાણ કરી કે બાઈક તાત્કાલિક શોધી પરત અપાય સાથે જ ચોરાયેલી બાઈક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમા વપરાઈ રહી હોય તેવી પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

બાઈક માલિકે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે જો આ બાઈક કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં કામમાં લેવામાં આવે તો નિર્દોષ હોવા છતાં તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે જેથી પોલીસ મથકે જઈ બોડેલી પી.આઇને આ મામલે રજૂઆત કરી છે અને બાઈક શોધી કાઢવા તેમજ જવાબદાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. બોડેલીમાં ચોરાયેલી બાઈકનો મેમો આવતા સમગ્ર મામલે પોલીસ તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું છે. માલિકને બાઈક પરત અપાય અને મેમો કોણે ભરવો.. તે એક સવાલ છે. 

