ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આજે સુખનો સૂરજ ઉગશે, સરકાર ગમે ત્યારે જાહેર કરશે રાહત પેકેજ

Farmers Package : ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા સમાચાર, રાજ્ય સરકાર આજે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરશે, ઈતિહાસનું સૌથી મોટું રાહત પેકેજ જાહેર કરવાની સંભાવના

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:04 PM IST

Gandhinagar News : કમોસમી વરસાદથી નુકસાની ભોગવી રહેવા ખેડૂતો માટે આજે સોનાનો સૂરજ  ઉગશે. કારણ કે, આજે ગમમે ત્યારે ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત થઈ શકે છે. 

ગાંધીનગરથી મળતી માહિતી અનુસાર, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠક પૂર્ણ થઈ છે. જેથી આજે મોડી સાંજ સુધી રાહત પેકેજની જાહેરાત થઈ શકે છે. જે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટુ પેકેજ રહેવાની સંભાવના છે. એસડીઆરએસના નિયમોથી પર જઈને દાદાની સરકાર ગુજરાતના નુકસાન પીડિત ખેડૂતો મ માટે વિશેષ પેકેજ જાહેર કરી શકે છે. 

આજે ગાંધીનગર ખાતે કમોસમી વરસાદખી નુકસાની સહાય અંગે બેઠક યોજાઈ હતી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં CM નિવાસ સ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી સહિત મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. 

તાજેતરમાં મોસમી વરસાદ અને પાક નુકશાની અંગે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું હતું કે, કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. તંત્ર દ્વારા પાકને થયેલા નુકસાનની સમીક્ષા અને સર્વેની કામગીરી અત્યંત ઝડપથી હાથ ધરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં ઝડપથી રાહત-સહાય પેકેજ જાહેર કરશે. 

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તાજેતરના કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના કડવાસણ ગામની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તાજેતરના કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના કડવાસણ ગામની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ખેડૂતો પર આવી પડેલી આ કુદરતી વિપદામાં તેમની પડખે ઊભા રહેવાની સંપૂર્ણ ખાતરી સાથે ગીર સોમનાથના કડવાસણ ગામના અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સાથે રૂબરૂ વાતચીત કરીને ખેતરમાં જઈને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.

કિસાન સંઘનો સરવે પર વિરોધ
પાક નુકસાનીના સર્વે સામે કિસાન સંઘે વાંધો ઉઠાવ્યો. કિસાન સંઘે સર્વેની કામગીરીમાં અધિકારીઓ બેદરકારી કરતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. ખેડૂતોને થયેલા ખર્ચના આધારે વળતર ચૂકવવા કિસાન સંઘે માંગ કરી. સાથે જ કહ્યું કે, દેવા માફ કરવા એ ખેડૂતોની સમસ્યાઓનો ઉકેલ નથી. ખેડૂતોને વિઘાદીઠ 15થી 28 હજારનો ખર્ચ થયો છે. જરૂરિયાતમંદ ખેડૂતો રહી ન જાય તેનું સરકાર ધ્યાન રાખે. 
 

