પત્રકાર રજત શર્માને ગાંધીનરમાં અપાશે આચાર્ય તુલસી સન્માન પુરસ્કાર, પદ્મ ભૂષણથી થઈ ચુક્યા છે સન્માનિત
Acharya Tulsi Samman Award: પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત રજત શર્માને પત્રકારત્વમાં તેમની પ્રતિબદ્ધતા, નિર્ભીકતા, મૂલ્ય આધારિત ચિંતનશીલતા અને માનવ મૂલ્યો પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા બદલ આચાર્ય તુલસી સન્માનથી સન્માનિત કરાશે. આ કાર્યક્રમ ગાંધીનગરમાં યોજાશે.
Acharya Tulsi Samman Award: ભારતના સૌથી આદરણીય પત્રકારોમાંના એક અને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત રજત શર્માને 16મા આચાર્ય તુલસી સન્માનથી સન્માનિત કરાશે. આ પુરસ્કાર સમારોહ રવિવાર, 28મી સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 10:00 થી 11:30 વાગ્યા દરમિયાન આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞા ચાતુર્માસ પ્રવાસ સ્થળ, પ્રેક્ષા વિશ્વ ભારતી કેમ્પસ, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે.
આ સન્માન ગુજરાતના રાજ્યપાલ દેવવ્રતજીના હસ્તે, આચાર્ય મહાશ્રમણજીની પાવન ઉપસ્થિતિમાં એનાયત કરવામાં આવશે. આ સમારોહમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ ધારાસભ્યો, પત્રકારો, રાજકીય નેતાઓ અને અગ્રણી સાહિત્યકારો સહિતના મહાનુભાવો હાજરી આપશે.
પુરસ્કાર વિશે
આચાર્ય તુલસી મહાપ્રજ્ઞ વિચાર મંચ દ્વારા આયોજિત આ પુરસ્કાર સકારાત્મક પત્રકારત્વને બિરદાવે છે અને માનવીય મૂલ્યોના પ્રચાર માટે સમર્પિત છે. છેલ્લા 12 વર્ષથી દેશભરના પ્રતિષ્ઠિત પત્રકારોને આ પુરસ્કાર એનાયત કરાઈ રહ્યો છે. આ સન્માનમાં ₹1,00,000નો રોકડ પુરસ્કાર, પ્રશસ્તિ પત્ર, શાલ અને શ્રીફળ (નાળિયેર) અર્પણ કરવામાં આવે છે.
સંસ્થા વિશે
આચાર્ય તુલસી–મહાપ્રજ્ઞા વિચાર મંચ એ અણુવ્રતના સિદ્ધાંતો, નૈતિક જીવન અને માનવીય મૂલ્યોના પ્રચાર માટે પ્રતિબદ્ધ અગ્રણી રાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. તે જ્ઞાતિ, સંપ્રદાય અને ધર્મના ભેદભાવથી પર એક માનવીય સમાજના નિર્માણ માટે કાર્ય કરે છે, સાથે જ પ્રેક્ષાધ્યાન, જીવન દર્શન, અહિંસા અને મૂલ્ય-આધારિત જીવનને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ મંચ આરોગ્ય સંભાળ, શિક્ષણ અને સમાજ સેવાના કાર્યોમાં પણ સક્રિય છે.
ભૂતકાળના પુરસ્કાર વિજેતાઓ
વર્ષોથી આચાર્ય તુલસી સન્માને અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓને સન્માનિત કર્યા છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
વિશ્વનાથ સચદેવ ( પૂર્વ સંપાદક, નવભારત ટાઇમ્સ અને ધર્મયુગ)
સ્વર્ગસ્થ ડૉ. રામમનોહર ત્રિપાઠી ( લેખક, પ્રકાશક, ભૂતપૂર્વ મંત્રી, મહારાષ્ટ્ર)
નંદકિશોર નૌટિયાલ ( સંપાદક, નૂતન સવેરા)
બાલકવિ બૈરાગી (કવિ, લેખક, રાજકારણી)
ગુલાબ કોઠારી (સંપાદક, રાજસ્થાન પત્રિકા)
રમેશચંદ્ર અગ્રવાલ (દૈનિક ભાસ્કર ગ્રુપ)
સ્વર્ગસ્થ ડૉ. કનૈયાલાલ નંદન ( લેખક, પત્રકાર, કવિ)
જગદીશ ચંદ્ર ( હેડ, ETV ન્યૂઝ હિન્દી અને ઉર્દૂ)
સ્વર્ગસ્થ ભૂપતભાઈ વડોદરિયા (વરિષ્ઠ ગુજરાતી પત્રકાર)
હરિવંશ (રાજ્યસભાના સાંસદ; એડિટર-ઇન-ચીફ, પ્રભાત ખબર)
પ્રકાશ દુબે (ગ્રુપ એડિટર, દૈનિક ભાસ્કર)
પદ્મશ્રી કુમારપાળ દેસાઈ
દિક્ષિત સોની ( એડિટર , Zee 24 Kalak )
મનીષ બરડિયા
