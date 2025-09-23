પદ્મિનીબા વાળાના પુત્રના ગરબામાં "સિનસપાટા", રિવોલ્વર સાથેનો વીડિયો વાયરલ થતાં ખળભળાટ
Padminiba Vala's son Controversy: રાજકોટ ગરબામાં પદ્મિનીબા વાળાના પુત્રના સિનસપાટા. અટલ સરોવરમાં આયોજીત ગરબામાં કર્યા સિનસપાટા. રિવોલ્વર લઈને ગરબામાં પહોંચ્યો પદ્મીનીબાનો પુત્ર. લોકોને ધ્યાને આવે તે રીતે રોલો પાડતો દેખાયો પદ્મીનીબાનો પુત્ર. રિવોલ્વર સાથેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં કર્યો વાયરલ. હવે હથિયાર લાઇસન્સ વાળું કે લાઇસન્સ વગરનું તેને લઈને ઉઠ્યા સવાલો. વિડીયો સોશ્યલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યો.
Padminiba Vala's son Controversy: રાજકોટના અટલ સરોવર ખાતે આયોજિત અર્વાચીન રસોત્સવમાં ગરબા મહોત્સવમાં એક ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. ક્ષત્રિય આગેવાન પદ્મિનીબા વાળાના પુત્ર રિવોલ્વર સાથે ગરબા રમવા પહોંચ્યા હતા અને જાહેરમાં તેના "સિનસપાટા" મારતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.
વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે પદ્મિનીબાના પુત્રએ કમરે રિવોલ્વર બાંધી છે અને તે ગરબાની વચ્ચે લોકોનું ધ્યાન ખેંચે તે રીતે વર્તી રહ્યો છે. આ વીડિયો તેણે પોતે જ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હોવાનું પણ કહેવાય છે, જેના કારણે આ વિવાદ વધુ વકર્યો છે.
આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. શું તેની પાસે હથિયારનું લાઇસન્સ છે? જો લાઇસન્સ હોય તો પણ, આવા જાહેર સ્થળે અને ગરબા જેવા તહેવારી માહોલમાં હથિયાર પ્રદર્શિત કરવું કેટલું યોગ્ય છે? આ પ્રકારની વર્તણૂક કાયદાનું ઉલ્લંઘન તો નથી જ, પણ સાથે સાથે અન્ય લોકો માટે પણ જોખમ ઊભું કરી શકે છે.
આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ રાજકોટ પોલીસ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું. જાહેરમાં હથિયાર પ્રદર્શિત કરી રોફ જમાવવાનો આ પ્રયાસ સમાજમાં ખોટો સંદેશ આપે છે.
