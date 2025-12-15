Prev
ગાંધીનગરમાં 5 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની દર્દનાક ઘટના: બે શકમંદોની અટકાયત

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના સેક્ટર-24માં 5 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના. જિલ્લા પોલીસ વડાએ સ્થળ પર કરી તપાસ. પોલીસે બે શકમંદોની કરી અટકાયત. વધુ એક માસૂમ બાળકી દુષ્કર્મીના હાથે પીંખાઈ. ગાંધીનગરમાં 5 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ. સેક્ટર 24માં બાળકી પર દુષ્કર્મનો બનાવ. રાત્રે વોશરૂમ કરવા ગયેલી બાળકી પર દુષ્કર્મ. જિલ્લા પોલીસ વડાએ સ્થળ પર તપાસ કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:38 AM IST

Gandhinagar News: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં ફરી એકવાર માસૂમ બાળકીની સુરક્ષા સામે ગંભીર સવાલ ઊભો થયો છે. શહેરના સેક્ટર-24 વિસ્તારમાં 5 વર્ષની એક બાળકી સાથે દુષ્કર્મની અત્યંત નિંદનીય અને દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. વધુ એક માસૂમ બાળકી દુષ્કર્મીના હાથે પીંખાઈ જતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.

શું બની સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, સેક્ટર-24 વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે 5 વર્ષની બાળકી વોશરૂમ જવા માટે ગઈ હતી, તે દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા શખ્સે તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ બનાવની જાણ થતાં જ વિસ્તારમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો.

પોલીસની તાત્કાલિક કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગાંધીનગર પોલીસ તંત્ર સફાળું જાગ્યું હતું અને તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસ વડા (Superintendent of Police-SP) પોતે સ્થળ પર દોડી ગયા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિ તથા તપાસની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું

બે શકમંદોની અટકાયત
ગાંધીનગર પોલીસે આ દુષ્કર્મ પ્રકરણમાં ઝડપી તપાસ હાથ ધરીને ગણતરીના કલાકોમાં જ બે શખ્સોની શંકાના આધારે અટકાયત કરી લીધી છે. પોલીસે આ બંને શકમંદોની સઘન પૂછપરછ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, જેથી આ જઘન્ય કૃત્ય આચરનારને કડકમાં કડક સજા મળી શકે. આ સંવેદનશીલ બનાવને પગલે ગાંધીનગર પોલીસે કાયદાનું કડક પાલન કરાવવા અને બાળકીને ન્યાય અપાવવા માટે ત્વરિત પગલાં લીધા છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

