કંગાળ પાકિસ્તાન હવે ખેલાડીઓને લૂંટશે! ખરાબ પ્રદર્શન માટે ફટકાર્યો દંડ, T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવા પર PCBની અજીબોગરીબ સજા
Pakistan Cricket Board: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવા પર દરેક ખેલાડીઓ પર 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, જો ખેલાડીઓને સારા પરફોર્મન્સ માટે ઈનામ મળે છે, તો તેમના ખરાબ પરફોર્મન્સ માટે પેનલ્ટી પણ ચૂકવવી પડશે.
- T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા બાદ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને મોટો ઝટકો
- વર્લ્ડ કપમાં ખરાબ પરફોર્મન્સ બદલ PCBએ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને ફટકારી આકરી સજા
- પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવું 50 લાખમાં પડ્યું
Pakistan Cricket Board: ટુર્નામેન્ટ જીતવા પર અથવા સારું ક્રિકેટ રમવા બદલ તમે ક્રિકેટ બોર્ડને તેમની ટીમોને વિવિધ પ્રકારના ઈનામ આપતા જોયા હશે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય જોયું છે કે, કોઈ બોર્ડને તેમના ખેલાડીઓને ખરાબ પરફોર્મન્સ માટે દંડ ફટકાર્યો હોય? કદાચ નહીં જોયું, પરંતુ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આવું કરી બતાવ્યું છે. પાકિસ્તાન માટે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરમજનક રહ્યો છે. પાકિસ્તાનની ટીમ સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી અને સુપર 8માં ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.
T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવા પર ખેલાડીઓને ફટકાર્યો દંડ
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાનની ટીમ ફક્ત એક જ ટેસ્ટ રમનાર શ્રીલંકાને હરાવવામાં સફળ રહી છે. આ ઉપરાંત તેઓએ ફક્ત નેધરલેન્ડ્સ, યુએસએ અને નામિબિયા જેવી ટીમો સામે જ જીત મેળવી છે. જ્યારે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ જેવા મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધીઓ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ શરમજનક પ્રદર્શનને કારણે પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ ટીમના ખેલાડીઓ પર 50 લાખ પાકિસ્તાની રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
PCBએ ખેલાડીઓને 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો
tribune.com.pkના રિપોર્ટ અનુસાર, T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનનું ખરાબ પરફોર્મન્સ તેમના ખેલાડીઓ માટે મોંઘુ સાબિત થયું છે, કારણ કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ દરેક ખેલાડીઓ પર 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. આ નિર્ણય ભારત સામે મળેલી હાર બાદ તરત જ લેવામાં આવ્યો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અધિકારીઓએ ખેલાડીઓને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, ઘણા લાડ લડાવવામાં આવ્યા, હવેથી ફાઈનેન્શિયલ ફાયદા ફક્ત પરફોર્મન્સ પર જ મળશે.
ભારત સામે ફરી મળી કારમી હાર
મળતી માહિતી અનુસાર, પાકિસ્તાનની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી મેચમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે હારથી માંડ માંડ બચી હતી, ત્યાર USAને હરાવ્યું. શ્રીલંકાની કન્ડીશન અને સારી સ્પિન બોલિંગ લાઇનઅપને કારણે ભારત સામે વધુ સારા પરફોર્મન્સની અપેક્ષા હતી, પરંતુ એશિયા કપની ત્રણ મેચોની જેમ ટીમે ફરીથી કારમી હારનો સામનો કર્યો
ફેન્સની જેમ બોર્ડના અધિકારીઓ પણ ટીમના પરફોર્મન્સથી ખૂબ જ નાખુશ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દરેક ખેલાડી પર પહેલાથી જ 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો ખેલાડીઓને સારા પરફોર્મન્સ માટે ઈનામ આપવામાં આવે છે, તો તેમને ખરાબ પરફોર્મન્સ માટે પેનલ્ટી પણ ચૂકવવી પડશે.
ખેલાડીઓને આટલો મળશે છે માસિક પગાર
નોંધનીય છે કે, નેશનલ ક્રિકેટરો હાલમાં વાર્ષિક લાખો રૂપિયા કમાય છે. A-કેટેગરીના ખેલાડીઓને માસિક પગાર 4.5 મિલિયન રૂપિયા અને ICCના રેવન્યુમાંથી 2.07 મિલિયન રૂપિયા મળે છે. B-કેટેગરીના ખેલાડીઓને દર મહિને 3 મિલિયન રૂપિયા અને ICCના શેર તરીકે 1.5525 મિલિયન રૂપિયા મળે છે.
જ્યારે C-કેટેગરીના ખેલાડીઓને દર મહિને 1 મિલિયન રૂપિયા અને ICCના શેર તરીકે 1.035 મિલિયન રૂપિયા મળે છે. D-કેટેગરીના ખેલાડીઓને દર મહિને 750,000 રૂપિયા અને ICCના શેર તરીકે 517,500 રૂપિયા મળે છે. મેચ ફી અલગ છે. 1 જુલાઈ 2025થી 30 જૂન 2026 સુધી સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં A કેટેગરીના કોઈ ખેલાડીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા ન હતા.
