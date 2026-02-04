સમાજ સુધારણાનો વાયરો સરહદ પાર: પાકિસ્તાનના ઠાકોરોએ અપનાવ્યું ઉત્તર ગુજરાતનું સામાજિક બંધારણ
Banaskatha News: ઠાકોર સમાજના બંધારણે વટાવ્યા સરહદના સીમાડા. પાકિસ્તાનના ઠાકોરોએ અપનાવ્યું વાવ-થરાદના ઠાકોર સમાજનું બંધારણ. સમાજ સુધારણા માટે ગુજરાત જેવું જ બંધારણ પાકિસ્તાનના ઠાકોરોએ અપનાવ્યું.
Trending Photos
Banaskatha News: ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પરિવર્તનની કોઈ સરહદ હોતી નથી, અને આ વાત ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોરોએ સાબિત કરી દેખાડી છે. વાવ અને થરાદ પંથકમાંથી શરૂ થયેલી સમાજ સુધારણાની એક મશાલ આજે સરહદ ઓળંગીને પાકિસ્તાન સુધી પહોંચી ગઈ છે. ગુજરાતના ઠાકોર સમાજ દ્વારા લેવાયેલા ક્રાંતિકારી નિર્ણયો (બંધારણ) હવે પાકિસ્તાનમાં વસતા ઠાકોર ભાઈઓ માટે પણ એક માર્ગદર્શક બન્યા છે.
શું છે આ ઐતિહાસિક પરિવર્તન?
થોડા દિવસો પહેલા ગેનીબેન અને અલ્પેશ ઠાકોરની હાજરીમાં ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો, લગ્ન પ્રસંગોમાં થતો આંધળા ખર્ચ અને સામાજિક દેખાદેખીને તિલાંજલિ આપવા માટે એક મજબૂત સામાજિક બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું હતું. દિયોદરના ઓગડ ખાતે ત્રણ જિલ્લાના સમાજને આવરી લેતા આ બંધારણની અમલવારીની શરૂઆત રાજ્ય સરકારના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરના નિવાસસ્થાનેથી કરવામાં આવી હતી. આ બંધારણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમાજના મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગને આર્થિક રીતે બચાવી શકાય અને દેખાદેખીમાં થતા ખર્ચાઓ પર અંકુશ લગાવી શકાય.
સરહદ પાર ગુંજ્યા 'વાવ-થરાદ'ના પડઘા
ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોરોએ બંધારણ બનાવ્યાના થોડા જ દિવસોમાં પાકિસ્તાનમાં વસતા ઠાકોર સમાજના યુવાનો અને આગેવાનોએ જ્યારે ગુજરાતના આ સામાજિક પરિવર્તનની વિગતો જાણી, ત્યારે તેમણે પણ સહર્ષ સ્વીકારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જી હા...લગ્ન પ્રસંગોમાં થતા ફાલતું ખર્ચ અને ખોટી દેખાદેખી રોકવા માટે જે કડક નિયમો વાવ-થરાદમાં લાગુ છે, તે જ નિયમો હવે પાકિસ્તાનના ઠાકોર પરિવારો પણ અનુસરશે. પાકિસ્તાનમાં આ બંધારણનો સ્વીકાર કરતી વખતે ત્યાંના યુવાનોએ ખાસ રીતે વાવ-થરાદના ઠાકોર સમાજ અને તેમના નેતૃત્વને યાદ કર્યું હતું. તેમણે સ્વીકાર કર્યો છે કે આ સુધારા માત્ર ભારત માટે જ નહીં, પણ સમગ્ર વિશ્વમાં વસતા સમાજ માટે અનિવાર્ય છે. સમાજ સુધારણાની આ લહેર એ સાબિત કરે છે કે જો હેતુ શુદ્ધ હોય, તો તેના પડઘા સાત સમંદર પાર પણ સંભળાય છે.
ઠાકોર સમાજના નવા બંધારણની શું છે વિશેષતાઓ?
- લગ્ન પ્રસંગોમાં સાદગી: ખોટા ભપકા અને મોંઘી ભોજન પ્રથાઓ પર પ્રતિબંધ.
- વ્યસન મુક્તિ: સમાજને વ્યસનોના દૂષણથી બચાવવા માટે આગ્રહ.
- શિક્ષણ પર ભાર: બચેલા નાણાંનો ઉપયોગ બાળકોના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કરવો.
- સામાજિક એકતા: નાના-મોટા ભેદભાવ ભૂલીને સમાજના ઉત્થાન માટે કામ કરવું.
મુંબઈ એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયા-ઈન્ડિગોના વિમાનો વચ્ચે ટક્કર; બન્નેમાં સવાર હતા મુસાફરો
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતના ઠાકોર સમાજે ચીંધેલો આ માર્ગ આજે પાકિસ્તાનમાં રહોંચીને ત્યાંના ઠાકોરો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના વાવ-થરાદથી શરૂ થયેલી આ કદમ જ્યારે પાકિસ્તાનમાં વસતા ઠાકોરો અપનાવે છે, ત્યારે તે માત્ર એક નિયમ નથી રહેતો, પરંતુ એક સાંસ્કૃતિક સેતુ બની જાય છે. આ બદલાવ આવનારી પેઢી માટે સમૃદ્ધિ અને સમાનતાના નવા દ્વાર ખોલશે તેમાં કોઈ શંકા નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે