Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના 7 માછીમારોનું પાક એજન્સીએ કર્યું અપહરણ, બોટ પણ કરી કબજે

પાકિસ્તાન હંમેશા પોતાની નાપાક હરકતો માટે જાણીતું છે. હવે પાકિસ્તાને દરિયામાં ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ કરવાની માહિતી સામે આવી છે. પાકિસ્તાની એજન્સીએ બોટ પણ કબજે કરી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના 7 માછીમારોનું પાક એજન્સીએ કર્યું અપહરણ, બોટ પણ કરી કબજે

જયદીપ લાખાણી, દેવભૂમિ દ્વારકાઃ દરિયાઈ ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ બાઉન્ડ્રી લાઇન (IMBL) નજીક ફરી એકવાર પાકિસ્તાની એજન્સી દ્વારા નાપાક હરકત કરવામાં આવી હોવાના ચોંકાવનારા અહેવાલો સામે આવ્યા છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, પાકિસ્તાન મેરિન સિક્યુરિટી એજન્સી (PMSA) દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના માઢવાડ બંદરની હોવાનું મનાતી અને ઓખાથી ઓપરેટ થતી એક ભારતીય માછીમારી બોટ 'નર નારાયણ' ને બળજબરીપૂર્વક કબજે કરવામાં આવી છે.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ બોટમાં સાત (7) ભારતીય ખલાસીઓ સવાર હતા અને તેઓ PMSAની કસ્ટડીમાં હોવાની આશંકા છે. આ ઘટના દરમિયાન પાકિસ્તાની એજન્સી દ્વારા ભારતીય બોટ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાની પણ ચર્ચા છે. હાલમાં વધુ બોટનું પણ અપહરણ કરાયું હોવાની શંકાઓ સેવાઈ રહી છે, પરંતુ તેની પુષ્ટિ થઈ નથી. આ ગંભીર ઘટના અંગે હજી સુધી કોઈ પણ સત્તાવાર સરકારી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ભારતીય સુરક્ષા અને માછીમારી એજન્સીઓ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે

Add Zee News as a Preferred Source

પાકિસ્તાન હંમેશા કરે છે નાપાક હરકત
દરિયામાંથી ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ કરવાની આ પ્રથમ ઘટના નથી. પાકિસ્તાન સમયાંતરે આવી હરકતો કરતું રહે છે. પાકિસ્તાનની જેલમાં ઘણા ભારતીય માછીમારો હજુ પણ છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Pakistan Marine SecurityIndo-Pak Border

Trending news