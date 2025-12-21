જન્મ પાકિસ્તાનમાં, પણ હવે ગુજરાતની માટી પર રહીને મેળવી રહ્યાં છે શિક્ષણ!
Education To Pakistani Students : લાંબા સમયથી LTV વિઝા પર અહીં રહેતા પરિવારોના બાળકો પાકિસ્તાન છોડ્યા બાદ જે અધૂરું શિક્ષણ રહી ગયું હતું, તેને હવે ગુજરાતની સરકારી યોજનાઓ થકી પૂરું કરી રહ્યા છે
Mehsana News તેજસ દવે/મહેસાણા : સામાન્ય રીતે આપણે શાળામાં બાળકોને ભણતા જોઈએ છીએ, પણ કેટલાક બાળકો એવા હોય છે જે ગરીબી કે અન્ય કારણોસર નિયમિત શિક્ષણથી વંચિત રહી જાય છે. ત્યારે રાજ્ય સહિત મહેસાણા જિલ્લામાં એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પહેલ માત્ર સ્થાનિક બાળકો માટે જ નહીં, પરંતુ એક એવા સમુદાય માટે આશાનું કિરણ બની છે. જેનો જન્મ તો થયો છે પાકિસ્તાનમાં, પણ હવે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે ગુજરાતની માટી પર! લાંબા સમયથી LTV વિઝા પર અહીં રહેતા પરિવારોના બાળકો પાકિસ્તાન છોડ્યા બાદ જે અધૂરું શિક્ષણ રહી ગયું હતું, તેને હવે ગુજરાતની સરકારી યોજનાઓ થકી પૂરું કરી રહ્યા છે. આ બાળકો ગુજરાતીમાં વાંચે છે. લખે છે અને ગણિતના દાખલા પણ ગણી શકે છે. શું છે આ આખો કાર્યક્રમ? અને કઈ રીતે આ બાળકોને મુખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણ સાથે જોડાવાઈ રહ્યા છે જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ
શાળાએ ન જઈ શકનારા મેળવી રહ્યાં છે શિક્ષણ
મહેસાણા જિલ્લાનું લાખવડ ગામ. અહીંના એક વિશેષ ક્લાસરૂમમાં તમને એવા બાળકો જોવા મળશે, જેમના ચહેરા પર પોતાના વતનનો ત્યાગ કરવાનો દર્દ છે. પણ સાથે જ ભવિષ્ય બનાવવાનો સંકલ્પ પણ છે. આ એવા બાળકો છે જેમનો જન્મ પાકિસ્તાનમાં થયો છે અને અહીં તેઓ લોંગ ટર્મ વિઝા (LTV) પર આવેલા પરિવારના સભ્યો છે. પાકિસ્તાનમાં અધૂરું રહી ગયેલું શિક્ષણ હવે તેઓ ગુજરાતની સરકારી શાળાઓ થકી મેળવી રહ્યા છે. આ બાળકો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્પેશ્યલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ (STP) હેઠળ વિશેષ વર્ગો ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રોગ્રામ થકી એવા બાળકોને પદ્ધતિસરનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે જેઓ કોઈ કારણસર શાળા છોડી ગયા હોય (ડ્રોપઆઉટ) અથવા ક્યારેય શાળાએ જઈ શક્યા ન હોય. મહેસાણામાં આવા કુલ 13વર્ગો ચાલી રહ્યા છે. જે 9 મહિના સુધી ચાલે છે.
આ વિશે સીઆરસી કો-ઓર્ડિનેટર લાખવડે જણાવ્યું કે, આ STP વર્ગોની વિશેષતા એ છે કે તેમાં પાકિસ્તાની બાળકોની સાથે સ્થાનિક ડ્રોપઆઉટ બાળકો પણ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ધોરણ 3 થી 8 ની ઉંમરના આ તમામ બાળકો એક જ ક્લાસરૂમમાં બેસીને ગુજરાતી ભાષા, ગણિત અને અન્ય વિષયોનું જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે. સર્વે કરીને શાળાએ ન ગયેલા કે અભ્યાસ છોડી દીધેલા બાળકોને શોધીને તેમને આ પ્રોગ્રામમાં જોડવામાં આવે છે. આ બાળકોના શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ તેમને મુખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણ સાથે જોડવાનો છે. ઉંમર પ્રમાણે તેને જે તે ધોરણમાં નિયમિત પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આ રીતે, પાકિસ્તાનથી આવેલા બાળકો માત્ર આશરો જ નહીં, પણ ભારતમાં પોતાના શિક્ષણ અને ભવિષ્ય માટે એક મજબૂત પાયો નાખી રહ્યા છે. હાલમાં મહેસાણા જિલ્લામાં આ STP ના વર્ગો થકી 132 બાળકો લાભ લઈ રહ્યા છે. જેમાં પાકિસ્તાની બાળકો પણ સામેલ છે.
આ વિશે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી ડો.શરદ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, મહેસાણા જિલ્લાનો આ સ્પેશ્યલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે શિક્ષણ માત્ર અધિકાર જ નથી, પણ એક નવું જીવન શરૂ કરવાની ચાવી પણ છે. સરહદોની પારથી આવેલા હોય કે પછી સ્થાનિક સ્તરે શિક્ષણથી વંચિત હોય, આ પ્રોગ્રામ થકી દરેક બાળકને સમાન તક મળી રહી છે. લાખવડમાં પાકિસ્તાની બાળકોનું ગુજરાતી ભણવું અને સ્થાનિક બાળકો સાથે ભળી જવું, એ જ દર્શાવે છે કે જ્ઞાનની કોઈ સીમા નથી હોતી. આ જ્ઞાન તેમને આવતીકાલના મુખ્ય પ્રવાહના નાગરિક બનાવવામાં મદદરૂપ થશે.
