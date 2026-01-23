બે માસૂમ બાળકો અને પતિ રાજકોટમાં જુએ છે રાહ...લગ્ન બાદ પાકિસ્તાની મહિલા 3 વર્ષથી કરાંચીમાં ફસાઈ
Rajkot News: રાજકોટ - પાકિસ્તાની યુવતીએ ભારતમાં લગ્ન કર્યા બાદ કરાંચીમાં ફસાઈ. રાજકોટના પરવેઝ શેખની પત્ની રેહાના છેલ્લા 3 વર્ષ થી કરાંચીમાં ફસાઈ. બે માસૂમ બાળકો અને પતિ ભારતમાં જુએ છે રાહ. 2015માં રેહાના પરિવાર સાથે રાજકોટ આવી હતી અને પરવેઝ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, વિઝા પુરા થતા રેહાના પતિ અને બાળકો સાથે પાકિસ્તાન ગઈ હતી. પતિ અને બાળકોના વિઝા પુરા થતા તે ભારત પરત ફર્યા હતા. જોકે રેહાનાએ વિઝા માટે એપ્લાય કરતા વિઝા રદ્દ કરવામાં આવ્યા...
Rajkot News: પ્રેમ અને લગ્નને કોઈ સરહદો નડતી નથી, આ કહેવત તો ઘણીવાર સાચી સાબિત થઈ છે. પરંતુ ક્યારેક કાયદાકીય ગૂંચવણો અને વિઝાની સમસ્યાઓના કારણે હસતા-રમતા પરિવારને વેરવિખેર કરી નાખે છે. આવો જ એક કિસ્સો રાજકોટમાં બન્યો છે, જ્યાં પરવેઝ શેખ નામના યુવકની પાકિસ્તાની પત્ની રેહાના છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કરાંચીમાં ફસાઈ છે. બે માસૂમ બાળકો અને પતિ ભારતની ધરતી પર પોતાની માતા અને પત્નીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
શું બન્યો છે રાજકોટનો સમગ્ર મામલો?
વર્ષ 2015માં પાકિસ્તાનના કરાંચીની રહેવાસી રેહાના પોતાના પરિવાર સાથે ભારત પ્રવાસે આવી હતી. આ દરમિયાન રાજકોટના પરવેઝ શેખ સાથે તેની મુલાકાત થઈ અને બંનેએ લગ્ન કરી લીધા. લગ્ન બાદ રેહાના રાજકોટમાં સ્થાયી થઈ અને તેને બે બાળકો પણ થયા. બધું જ સુખરૂપ ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ વિઝાની મુદત પૂરી થતા પરિવારમાં મુશ્કેલીઓ શરૂ થઈ.
પાકિસ્તાન ગયા બાદ વિઝા ન મળ્યા
ડિસેમ્બર 2022માં રેહાના તેના પતિ પરવેઝ અને બંને બાળકો સાથે પાકિસ્તાન ગઈ હતી. થોડા સમય બાદ પરવેઝ અને બાળકોના વિઝા પૂરા થતા તેઓ ભારત પરત ફર્યા હતા. જોકે, રેહાનાએ ભારત આવવા માટે વિઝાની પ્રક્રિયા કરી ત્યારે તેના વિઝા રિજેક્ટ (રદ) કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી રેહાના કરાંચીમાં અટવાઈ પડી છે અને તેના પતિ-બાળકો રાજકોટમાં છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વ્યક્ત કરી વેદના
છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પોતાના બાળકોથી દૂર રહેતી રેહાનાએ હવે સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લીધો છે. તેણે એક ભાવુક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે, જેમાં તે ભારત સરકારને અપીલ કરી રહી છે કે તેને તેના પતિ અને બાળકો પાસે જવા દેવા માટે વિઝા આપવામાં આવે. બાળકો તેમની માતા વિના ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં હોવાનું પણ તેણે જણાવ્યું છે. રેહાના એક વીડિયો દ્વારા અપીલ કરી રહી છે કે "મારા બાળકો નાના છે અને તેમને મારી જરૂર છે. હું ભારત સરકારને વિનંતી કરું છું કે મને માનવતાના ધોરણે વિઝા આપવામાં આવે જેથી હું મારા પરિવાર સાથે રહી શકું."
પરવેઝ શેખની કેન્દ્ર સરકારને આજીજી
રાજકોટમાં રહેતા પરવેઝ શેખ પણ પોતાની પત્નીને પરત લાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. તેમણે દિલ્હી સ્થિત પાકિસ્તાન એમ્બેસી અને ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલયમાં અનેકવાર રજૂઆતો કરી છે. પરવેઝનું કહેવું છે કે જો સરકાર આ મામલે વહેલી તકે મદદ નહીં કરે, તો તેઓ ન્યાય મેળવવા માટે કોર્ટના દ્વાર ખખડાવશે. હાલમાં આ મામલો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. બે દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધો અને વિઝા પોલિસી વચ્ચે એક પરિવારના સભ્યો એકબીજાને મળવા માટે વલખાં મારી રહ્યા છે.
