Prev
Next

સંકટમાં પાલનપુર નગરપાલિકા! તિજોરી તળિયાઝાટક , 35 કરોડનું થઈ ગયું દેવું

ગુજરાતમાં વધુ એક પાલિકાની તિજોરી ખાલી થઈ ગઈ છે. પાલનપુર નગરપાલિકા દેવાળું ફૂંકે તેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. પાલિકા પર મોટું દેવું થઈ ગયું છે. પાલિકા પર દેવાને કારણે લોકોએ મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:58 PM IST

Trending Photos

સંકટમાં પાલનપુર નગરપાલિકા! તિજોરી તળિયાઝાટક , 35 કરોડનું થઈ ગયું દેવું

અલ્કેશ રાવ, બનાસકાંઠાઃ ગુજરાતની વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નગરપાલિકાએ દેવાળું ફૂક્યુ્ં છે...આ વખતે દેવાદાર બન્યું છે નવાબોની નગરી કહેવાતું પાલનપુર...પાલિકાના અણઘટ વહીવટને કારણે શહેરીજનો આગામી દિવસોમાં વીજળી અને પાણી વગર ટળવળે તો નવાઈ નહીં...કેટલા કરોડની પાલનપુર પાલિકાએ ફૂંક્યું દેવાળું?...શું આવશે પ્રજા પર સંકટ?...જુઓ આ અહેવાલમાં....

ઉત્તર ગુજરાતનું વેપારી કેન્દ્ર પાલનપુર આજે આર્થિક સંકટમાં ફસાયું છે. નગરપાલિકા કરોડોના દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ ગઈ છે. તિજોરી ખાલી, વીજળી-પાણીના બિલ ભરવાના પૈસા નથી. ત્યારે શહેરનું ભાવિ અંધારામાં ડૂબી ગયું છે...

Add Zee News as a Preferred Source

પાલનપુર નગરપાલિકાની તિજોરી તળિયાઝાટક થઈ ગઈ છે... 35 કરોડનું દેવું, વીજળી બિલની ચૂકવણી ન થતાં UGVCL વીજ કનેક્શન કાપી નાંખે તેવી શક્યતા છે... પાણી અને ડ્રેનેજના બિલ પણ બાકી. શહેરીઓને આગામી દિવસોમાં અંધારપટ અને પાણીની તંગી સહન કરવી પડે તો નવાઈ નહીં.

પાલનપુર નગરપાલિકાની તિજોરી તળિયાઝાટક 
પાલિકા 35 કરોડના દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ
અંધારપટ, પાણીની તંગી સહન કરવી પડે તો નવાઈ નહીં

પાલિકા શાસકો લોકો પર વેરો ન ભરવાનો દોષ નાખે છે. ચીફ ઓફિસરનું કહેવું છે, 16 કરોડનો આ વર્ષનો અને 18 કરોડનો ગત વર્ષનો વેરો બાકી છે. પરંતુ લોકોનો સવાલ છે કે, વેરો લઈને પણ રસ્તા ખરાબ, પાણીની હેરાનગતિ અને વિકાસનું નામોનિશાન નથી. શું આ ભ્રષ્ટાચારનું પરિણામ છે?...

શું આ ભ્રષ્ટાચારનું પરિણામ છે?
વિપક્ષ કોંગ્રેસે ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. કોંગ્રેસ સદસ્ય આશાબેન રાવલે કહ્યું કે, ન પાણી, ન રસ્તા, ન સુવિધા, તો 35 કરોડનું દેવું ક્યાંથી થયું?

35 કરોડનું દેવું ક્યાંથી થયું?
પાલનપુર નગરપાલિકા સરકારી ગ્રાન્ટ પર નિર્ભર છે પણ વેરા વસૂલાતમાં નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે... ગુજરાતની 147 નગરપાલિકાઓ 14,774 કરોડના દેવામાં છે...ત્યારે પાલનપુરનું ભાવિ શું હશે?...વહીવટની નિષ્ફળતાએ શહેરને અંધારામાં ધકેલી દીધું છે.

પાલનપુરની જનતા હવે જવાબ માંગે છે. શું નગરપાલિકા આ સંકટમાંથી બહાર નીકળશે?

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Palanpur NewsPalanpur Municipality

Trending news