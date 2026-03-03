પાલનપુરનો પટેલ પરિવાર દૂબઈમાં અટવાયો! આવવા નીકળ્યા હતા ને ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ, સરકાર પાસે માંગી મદદ
Palanpur Family Stuck In Dubai Due To War : ઈરાનના હુમલા બાદ પાલનપુરનો પટેલ પરિવાર દુબઈમાં અટવાયો છે. એક બાદ એક ફ્લાઇટ ટિકિટ રદ થતા પરિવાર મુશ્કેલીમાં મૂકાયો છે. પરિવારના ચાર સભ્યો દૂબઈ ફરવા ગયા હતા. પરંતું ઈરાક-ઇઝરાઇલ યુદ્ધની દુબઈમાં અસરને લઈને પરિવાર અટવાયો. પરિવાર વારંવાર વીડિયો કોલ કરી મેળવી રહ્યો છે સાંત્વના...
Trending Photos
Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે પાલનપુરનો એક પટેલ પરિવાર હાલ દુબઇમાં અટવાયો છે. દુબઇ ફરવા ગયેલા પરિવારના 4 સભ્યોને માદરે વતન પરત આવવા ફ્લાઇટ ન મળતા પાલનપુરનો પટેલ પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે અને આ પરિવાર તેમના 4 સભ્યોને દુબઇ થી વહેલી તકે પાલનપુર લવાય તેવી સરકાર પાસે આજીજી કરી રહ્યો છે.
આવવાના સમયે જ ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ
મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે દુબઈના બંને એરપોર્ટ બંધ કરી દેવાયા છે ત્યારે આ યુદ્ધના તળાવની સીધી અસર દુબઈમાં જોવા મળી રહી છે અને તે વચ્ચે દુબઈ ફરવા કે ધંધાર્થે ગયેલા ગુજરાતી અનેક પરિવારો દુબઈમાં અટવાયા છે તેમને માત્ર વતન તો આવવું છે પરંતુ ફ્લાઇટની ટિકિટ જ નથી મળી રહી ફ્લાઈટ ન હોવાને કારણે આ પરિવારોને દુબઈમાં અથવા વાનો વારો આવ્યો છે ત્યારે પાલનપુરના પટેલ પરિવારના સુભાષ પટેલ પરિવાર સાથે 23 ફેબ્રુઆરીએ દુબઇ ફરવા ગયા હતા. અને આજે પાલનપુર પરત આવવાનું હતું. પરંતુ ગઈકાલે અને આજે બંને દિવસ તેમની ટિકિટ રદ થઈ ગઈ છે.
સરકાર વ્યવસ્થા કરે તેવી માંગ
યુદ્ધના તણાવને કારણે ફ્લાઇટ સેવાઓ પ્રભાવિત થતાં તેમની ટિકિટ સતત બીજા દિવસે માટે રદ થઈ રહી છે. અને એક બાદ એક રદ થતી આ ટિકિટોને કારણે પાલનપુરમાં રહેલા તેમના વૃદ્ધ માતા-પિતા સતત ચિંતિત છે. દર કલાકે વીડિયો કોલ કરીને પરિવારની સલામતી અંગે માહિતી મેળવી રહ્યા છે. દુબઈમાં અટવાયેલા પટેલ પરિવારના પરિવારજનોએ જણાવ્યું છે કે, હાલ તેઓ દુબઇમાં સુરક્ષિત છે. પરંતુ પરત ફરવાની અનિશ્ચિતતા કારણે ચિંતા વધી રહી છે. સાથે જ પરિવારે સરકારને આજીજી પણ કરી છે કે સરકાર વહેલી તકે કોઈ વ્યવસ્થા કરે અને અમારા પરિવારના અટવાયેલા ચાર લોકોને સરકાર વહેલી તકે પાલનપુર પરત લાવે..
આ પણ વાંચો :
આ વિશે મુકેશભાઈ પટેલે કહ્યું કે, મારો પુત્ર અને પુત્રવધૂ અને બે બાળકો દુબઈ ફરવા ગયા હતા પણ હવે એમની અહીં આવવાની ટિકિટો કેન્સલ થઈ રહી છે ચિંતા થઈ રહી છે. મારો દીકરો અને તેનો પરિવાર આજે આવવાનો હતો પણ હવે પરિસ્થિતિ બગડતા તે આવી નથી શકતા તો મદદ કરવા વિનંતી છે.
દૂબઈમાં ફસાયેલા લોકોની મદદે આવ્યું JITO
દુબઇમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓની મદદે JITO આવ્યું છે. દૂબઈમં હોટલના મોંઘા ભાડા વચ્ચે JITO એ લોકો માટે સસ્તામાં રહેવા-જમવાની સુવિધા શરૂ કરી છે. તેમજ દર્દીઓને દવા પૂરી પાડી છે. લગભગ 5000 હજાર લોકો એવા છે, જેમની મદદ માટે JITO એ મદદના હાથ લંબાવ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મિડલ ઈસ્ટના દેશોમાં અચાનક યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. ત્યારે દૂબઈ પર પણ હુમલા થઈ રહ્યાં છે. આવામાં દૂબઈ એરપોર્ટ બંધ કરી દેવાયું છે. આવામાં ગુજરાતથી અનેક પ્રવાસીઓ એવા હતા, જેઓ દૂબઈમાં વેપારના કામ અર્થે કે ફરવા માટે ગયા હતા. આ તમામ પ્રવાસીઓ હાલ અટવાયા છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે