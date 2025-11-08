Prev
મટન-ચિકન છોડો...હવે ઈંડા પણ નહીં મળે, ગુજરાત નહીં પણ આખા વિશ્વનું એક એવું શહેર, જ્યાં નોનવેજ પર પ્રતિબંધ

World First Vegetarian City:  શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે કોઈ એવું શહેર પણ હોઈ શકે છે? જ્યાં તમને માત્ર શાકાહારી ભોજન જ મળે. મટન-ચિકન છોડો, ઈંડાના દર્શન પણ ન થાય. ગુજરાતના પાલીતાણાએ એક અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લઈને આ કિર્તીમાન સ્થાપિત કર્યો છે. આ શહેર હવે સંપૂર્ણપણે શાકાહારી બની ગયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:39 PM IST

World First Vegetarian City: ગુજરાતના પાલીતાણામાં નોન-વેજ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લામાં આવતા પાલીતાણામાં હવે માત્ર શુદ્ધ શાકાહારી ભોજન જ મળશે. આ સાથે જ, પાલીતાણા દુનિયાનું પહેલું એવું શહેર બની ગયું છે જ્યાં માત્ર શાકાહારી ખોરાક ખાવાની જ મંજૂરી હશે. આ નિર્ણય જૈન મુનિઓના જબરદસ્ત વિરોધ બાદ લેવામાં આવ્યો છે. નોન-વેજ ભોજન પરના સંપૂર્ણ પ્રતિબંધે આ શહેરને દુનિયાભરમાં ચર્ચામાં લાવી દીધું છે. પાલીતાણા શહેર જૈન ધર્મના લોકોનું એક તીર્થસ્થાન છે. દેશ અને દુનિયાભરમાં વસેલા જૈન ધર્મના લોકો માટે આ સ્થળને અત્યંત પવિત્ર તીર્થ માનવામાં આવે છે. પ્રતિબંધ પાછળ ઊંડી ધાર્મિક માન્યતાઓનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે.

જૈન મુનિઓએ કર્યો લાંબો સંઘર્ષ
પાલીતાણા ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેર અમદાવાદથી 381 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. અહીં જવા માટે સડક માર્ગે ઓછામાં ઓછા સાત કલાકનો સમય લાગે છે. જૈન ધર્મ માટે તીર્થસ્થાન એવા આ શહેરમાં નોન-વેજ પર પ્રતિબંધ મૂકાવવા માટે 2014માં લગભગ 200 મુનિઓએ 250 દિવસની ભૂખ હડતાળ કરી હતી. જેમાં કસાઈની દુકાનો બંધ કરવાની માગણી કરવામાં આવી હતી. જૈન સમુદાયની ભાવનાઓનું સન્માન કરતાં સરકારે માંસ, ઈંડાના વેચાણ અને પશુવધ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. એટલું જ નહીં, નિયમ તોડવા અને ઉલ્લંઘન પર દંડની જોગવાઈ પણ કરી છે. સરકારના આ નિર્ણયને જૈન ધર્મની એક મોટી જીત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે, જે તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ પ્રત્યેના સન્માન અને શાકાહારી જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવાનું પ્રતીક છે.

પ્રતિબંધે બદલી નાખ્યો આખો નજારો
આ પ્રતિબંધ સાથે પાલીતાણામાં અનેક શાકાહારી રેસ્ટોરન્ટ્સ ખુલી ગઈ છે. આ રેસ્ટોરન્ટ્સ વિવિધ પ્રકારની સ્વાદિષ્ટ શાકાહારી વાનગીઓ પીરસે છે. કેટલાક જૂથોએ આ પ્રતિબંધની ટીકા પણ કરી છે. તેમનો તર્ક છે કે આ ભોજનની સ્વતંત્રતામાં અવરોધ ઊભો કરે છે અને પ્રવાસન પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે, કારણ કે ઘણા પ્રવાસીઓ માંસાહારી ભોજન પસંદ કરે છે.

રાજકીય રીતે જોઈએ તો ભાવનગરના આ પાલીતાણા શહેર પર ભાજપનું વર્ચસ્વ છે. 2002માં પાલીતાણા એક વિધાનસભા ક્ષેત્ર બન્યું હતું. ત્યારબાદથી માત્ર 2012 સિવાય સતત ભાજપને જીત મળી છે. આ બેઠક પરથી કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા પણ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તેઓ 2002માં અહીંથી વિજયી થયા હતા. પાલીતાણાની સૌથી મોટી વાત એ છે કે અહીં શત્રુંજય પર્વત પર સ્થિત 900થી વધુ આરસપહાણના મંદિરોનું દુનિયાનું સૌથી મોટું અને અનોખું સંકુલ છે, જેને જૈન ધર્મનું સૌથી પવિત્ર તીર્થસ્થાન માનવામાં આવે છે.
 

Gujarat Palitana newswhere is palitana in gujaratis non veg ban in palitana gujaratnon veg ban in palitana gujarat

