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SG હાઈ-વે પર વાહનચાલકોને મોટી રાહત: પેલેડિયમ બાદ હવે કારગિલ ચાર રસ્તા પણ સિગ્નલ ફ્રી, ટ્રાફિક સમસ્યા હળવી કરવા નવો પ્રયોગ

Ahmedabad News: અમદાવાદના વ્યસ્ત SG હાઈવે પર વાહનચાલકોને ટ્રાફિક જામમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક નવી પહેલ કરવામાં આવી છે. 15 દિવસ પહેલાં એસજી હાઈવે પરના પલેડિયમ મોલ ચાર રસ્તાનાં સિગ્નલ બંધ કરીને શરૂ કરાયેલી 'કેપ્સ્યૂલ ફોર્મ્યુલા' સફળ રહ્યા બાદ, હવે મંગળવારથી કારગિલ ચાર રસ્તા પર પણ આ પ્રયોગ લાગુ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:55 PM IST
SG હાઈ-વે પર વાહનચાલકોને મોટી રાહત: પેલેડિયમ બાદ હવે કારગિલ ચાર રસ્તા પણ સિગ્નલ ફ્રી, ટ્રાફિક સમસ્યા હળવી કરવા નવો પ્રયોગ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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