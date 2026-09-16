/ગુજરાતની પંચાયતો પર કરોડોનું દેવું! સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની તિજોરી તળિયાઝાટક, ખાલી પાણી વેરાનું દેવું અધધ...!!

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ હાલ ગંભીર નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે. રાજ્યની પંચાયતો શાસન પાસે પાણી વેરા પેટે રૂ. 236 કરોડનું વિરાટ દેવું બાકી છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પંચાયતો દ્વારા માત્ર રૂ. 52 લાખનો પાણી વેરો ભરવામાં આવ્યો છે, જે 1 ટકાથી પણ ઓછી વસૂલાત દર્શાવે છે. વર્ષ 2019-20 માં જે લેણું રૂ. 139 કરોડ હતું, તે 2023-24 માં વધીને રૂ. 236 કરોડ થઈ ગયું છે.
આ ઉપરાંત, રાજ્યની નગરપાલિકાઓ પણ પાણી બિલના રૂ. 148 કરોડ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહી છે. મુખ્યત્વે વહીવટી શિથિલતા અને મતોની રાજનીતિના કારણે આ સંસ્થાઓની તિજોરી તળિયાઝાટક થઈ ગઈ છે, જેનાથી તંદુરસ્ત વહીવટ સામે મોટા પ્રશ્નાર્થો ઊભા થયા છે.
પંચાયતો પર પાણી વેરાનું ૨૩૬ કરોડનું આંકડાકીય દેવું
ગુજરાતમાં પંચાયતો પાસે પાણી વેરા પેટે રૂ. 236 કરોડનું ભારે દેવું બાકી બોલે છે. વર્ષ 2019-20 માં પંચાયતોનું પાણી વેરાનું લેણું રૂ. 139 કરોડ હતું, જે વર્ષ 2023-24 ના અંત સુધીમાં વધીને રૂ. 236 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. માત્ર ચાર-પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં બાકી લેણામાં થયેલો આ મોટો વધારો પંચાયતોની આર્થિક સ્થિતિ કથળી રહી હોવાની સ્પષ્ટ જુબાની આપે છે.
પાણી વેરાની અતિ નગણ્ય વસૂલાત
સ્થાનિક કક્ષાએથી થતી પાણી વેરાની વસૂલાતનો દર 1 ટકાથી પણ ઓછો નોંધાયો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષના વિશાળ સમયગાળા દરમિયાન પંચાયતોએ કુલ બાકી રકમમાંથી માત્ર રૂ. 52 લાખનો જ પાણી વેરો ચૂકવ્યો છે. આટલી ઓછી વસૂલાતના કારણે જળ વિતરણ અને તેની જાળવણી પાછળ થતો સરકારી ખર્ચ વસૂલ થઈ શકતો નથી.
નગરપાલિકાઓ પર રૂ. 148 કરોડનું બાકી પાણી બિલ
માત્ર ગ્રામીણ જ નહીં, પરંતુ શહેરી વિસ્તારોમાં પણ સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. રાજ્યની વિવિધ નગરપાલિકાઓ પર પણ પાણી વિતરણ પેટે રૂ. 14 કરોડનું બિલ ચૂકવવાનું બાકી બોલે છે. પાણી પૂરવઠા બોર્ડ અને સંબંધિત વિભાગોના લેણાં ન ભરાતા નગરપાલિકાઓ પણ આર્થિક બોજ હેઠળ દબાઈ રહી છે.
મતોની રાજનીતિ અને વહીવટી શિથિલતા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની આ કંગાળ આર્થિક સ્થિતિ પાછળ મુખ્યત્વે મતોની રાજનીતિ અને વહીવટી શિથિલતા જવાબદાર માનવામાં આવે છે. ચૂંટણીઓમાં મતદારોની નારાજગી વહોરવાના ડરથી કડક વસૂલાત ટાળવામાં આવે છે. વહીવટી તંત્રની આ નિષ્ક્રિયતા અને રાજકીય ઈચ્છાશક્તિના અભાવે જ નાણાકીય શિસ્ત ખોરવાઈ છે.