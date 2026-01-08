Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતનું પાટનગર રોગચાળાના ભરડામાં, ટાઈફોઈડ બાદ શહેરમાં બીજા રોગની એન્ટ્રી

Gandhinagar Pandemic Alert : ગાંધીનગરમાં સતત વધી રહેલા ટાઈફોઈડના કેસ વચ્ચે હવે નવા રોગની એન્ટ્રી થઈ છે. ગાંધીનગર જિલ્લામાં કોંગો ફીવરનો કેસ આવતા હવે આરોગ્ય વિભાગની સાથે પશુપાલન વિભાગ પણ સતર્ક થઈ ગયું છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:12 PM IST

Gandhinagar News : ગુજરાતનું પાટનગર હવે રોગચાળાના અજગરી ભરડામાં આવી ગયું છે. સતત વધી રહેલા ટાઈફોઈડના કેસ વચ્ચે હવે નવા રોગે દસ્તક આપી છે. ગાંધીનગરમાં કોંગોનો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો છે. 

અપડેટ અનુસાર, ગાંધીનગરનાના પીંડારડાના ગામમાં કોંગોનો પ્રથમ કેસ સામે આવ્યો છે. પીંડારડાના રહેવાસીને કોંગો ફીવર પોઝિટીવ આવતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દર્દીને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.  

આ ઘટનાની જાણ થતા જ પીંડારડા ગામમાં આરોગ્યની બે ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ, કોંગોની એન્ટ્રીથી પશુપાલન વિભાગ પણ સતર્ક થયું છે. કારણ કે, કોંગો એ પ્રાણીથી ફેલાતી બીમારી છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં સર્વેલન્સ, દવાના છંટકાવની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. 

શું છે કાંગો તાવ, કેવી રીતે ફેલાય છે?
કોંગો તાવનું આખું નામ રાઈમિયન કાંગો હેમોરેજિક ફીવર (CCFF) છે. રિમિયન કોંગો હેમોરહેજિક તાવ જે મનુષ્યો માટે જીવલેણ છે, તે પ્રાણીઓમાંથી મનુષ્યોમાં ફેલાય છે. કોંગો તાવ એ ઝૂનોટિક વાયરસ દ્વારા ફેલાતો રોગ છે, જે મુખ્યત્વે નાના કિડા જેવા જંતુઓ કરડવાથી ફેલાય છે. આ બાબતને ધ્યાને રાખીને રાજ્યના પશુપાલન વિભાગને જરૂરી પગલાં ભરવા સૂચના આપવામાં આવી છે જેથી કરીને પશુઓ દ્વારા આ રોગ ફેલાવાની શક્યતાને અટકાવી શકાય.

ટાઈફોઈડના કેસના અપડેટ
લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આજે ટાઈફોઈડના કેસનો આંક 167 પર પહોંચ્યો છે. ટાઈફોઈડના ગાંધીનગરમાં નવા 14 કેસ નોંધાયા છે. ટાઈફોઈડના 18 દર્દીઓને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

gandhinagarPandemicગાઁધીનગરમહામારીરોગચાળોtyphoidટાઈફોઈડ

