અમદાવાદમાં જીવલેણ રોગચાળાનો હાહાકાર; માત્ર ફીવરના જ 50 હજાર કેસ, હોસ્પિટલોમાં લાંબી કતારો

Ahmdabad News: અમદાવાદમાં છેલ્લાં કેટલાંય દિવસ મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ સહિત મચ્છરજન્ય રોગચાળાના કેસો જોવા મળે છે અને શરદી, ખાંસી, સહિત વાઈરલ ફીવરના કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. 21 ડિસેમ્બર સુધીમાં ડેન્ગ્યુના ૪૫, સાદા મેલેરિયાના ૬ અને ઝેરી મેલેરિયાના ૮ કેસ નોંધાયા છે. કમળાના १०२, ટાઈફોઈડના ૧૧૨અને ઝાડા ઉલટીના ૧૭૨ કેસ નોંધાયા છે. શહેરના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં એક કોલેરાનો કેસ નોંધાયો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:08 AM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી બદલાતા હવામાન અને બેવડી ઋતુના કારણે રોગચાળાએ માથું ઊંચક્યું છે. મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોની સાથે વાઈરલ ફીવરના કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થતા શહેરની આરોગ્ય વ્યવસ્થા પર ભારણ વધ્યું છે. AMC સંચાલિત હોસ્પિટલો, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો (UHC) અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરો (CHC) માં હાલ દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.

વાઈરલ ફીવરના કેસોમાં ચિંતાજનક વધારો
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, શહેરમાં રોજના અંદાજે 10 હજાર જેટલા દર્દીઓ વાઈરલ ફીવરની સારવાર માટે આવી રહ્યા છે. જો સિવિલ હોસ્પિટલ અને ખાનગી હોસ્પિટલોના આંકડા ઉમેરવામાં આવે, તો શહેરમાં વાઈરલ ફીવરના કુલ કેસોની સંખ્યા 50 હજારને પાર હોવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે.

ડિસેમ્બર મહિનાના રોગચાળાના આંકડા
શહેરમાં મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળાના આંકડા ચોંકાવનારા છે. જેમાં ડેન્ગ્યુ ૪૫, ઝાડા-ઉલટી ૧૭૨, ટાઈફોઈડ ૧૧૨, કમળો ૧૦૨, સાદો મેલેરિયા ૦૬ અને ઝેરી મેલેરિયાના ૦૮ કેસ નોંધાયા છે. નોંધનીય છે કે, શહેરના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં કોલેરાનો પણ એક કેસ નોંધાતા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.

બેવડી ઋતુ અને લક્ષણો
મ્યુનિ. આરોગ્ય અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં અનુભવાઈ રહેલી બેવડી મોસમ (દિવસ અને રાત્રિના તાપમાનમાં તફાવત) રોગચાળા માટે મુખ્ય કારણ છે. દર્દીઓમાં મુખ્યત્વે નીચે મુજબના લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે. જેમાં માથું દુખવું અને શરીર તૂટવું, સખત તાવ અને શરદી, ખાંસી અને કફની સમસ્યાનો સમાવેશ થાય છે.

આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી અને સૂચના
રોગચાળાને નિયંત્રિત કરવા માટે તંત્ર દ્વારા પાણીના પરીક્ષણ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. 21 ડિસેમ્બર સુધીમાં કુલ 33,210 ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને પાણીના 5,159 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 6 નમૂના ફેઈલ ગયા છે. વાઈરલ ઇન્ફેક્શનથી બચવા માટે નાગરિકોને માસ્ક પહેરવા, ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળવા અને જરૂર વિના ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

