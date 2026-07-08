/પોરબંદરમાં ભારતીય નૌસેનાનું માનવરહિત ડ્રોન ક્રેશ, સદનસીબે મોટી જાનહાનિ ટળી

પોરબંદર જિલ્લામાં ધરમપુર નજીક ભારતીય નૌસેનાનું અનઆર્મ્ડ એરિયલ વેહિકલ (UAV) ક્રેશ થયું છે. ધરમપુર નજીક નેશ વિસ્તારમાં આ વેહિકલ ક્રેશ થયું છે. જોકે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ઘટનાની જાણ થતાં નેવી, પોલીસ અને ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. UAV ક્યાં કારણે ક્રેશ થયું તેની તપાસ હાથ કરવામાં આવી છે.
નિયમિત ઉડાન દરમિયાન થયું ક્રેશ
પોરબંદરના ધરમપુરમાં નૌસેનાનું UAV નિયમિત ઉડાન દરમિયાન અચાનક ક્રેશ થયું હતું. યુએવી ક્યા કારણે ક્રેશ થયું તેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. અચાનક યુએવી નીચે પડતાં સ્થાનિકો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
આ ઘટનાની જાણ થતાં નેવી, સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સુરક્ષાને કારણે આ વિસ્તારને કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિક લોકોને ઘટનાસ્થળેથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ટેક્નિકલ નિષ્ણાંતો દ્વારા કાટમાળનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આધુનિક ટેક્નોલોજીથી સજ્જ હતું UAV
આધુનિક ટેક્નોલોજીથી સજ્જ યુએવી ક્રેશ થયું છે. નૌસેનાએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. સમગ્ર તપાસ બાદ અકસ્માતનું કારણ સામે આવશે. જોકે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ ન થતાં તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
અનઆર્મ્ડ એરિયલ વેહિકલ (UAV) માનવરહિત વિમાન છે. તેમાં કોઈ પ્રકારના હથિયારો લગાવવામાં આવતા નથી. રિમોટ કંટ્રોલ અને તેના પ્રોગ્રામ દ્વારા તેને સંચાલિત કરવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે ભારતીય નૌસેના દ્વારા દરિયાઈ સરહદોની દેખરેખ, ગુપ્ત માહિતી એકત્ર કરવા અને શંકાસ્પદ સ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.